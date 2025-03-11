Коридор затмений открывается 14 марта 2025: Кому из знаков зодиака стоит пристегнуть ремни

Давайте перечислим все кармические астроявления, с которыми мы столкнёмся 14 марта. Вот они слева направо: Кровавое полнолуние в знаке зодиака Дева, ретроградная Венера, а также Меркурий и открытие коридора затмений. Нас ждёт поистине занимательное времечко, вам так не кажется? Как всё это пережить и кому из представителей зодиакального круга достанется сильнее всего? Life.ru рассказывает, кому опасаться открывшегося коридора и как максимально снизить потенциальный вред.

Знак зодиака Весы

Знак зодиака Весы и гороскоп на коридор затмений. Впереди реализация сумасшедших планов. Фото © «Шедеврум»

Весы по гороскопу столкнутся с неожиданностями в период коридора затмений в марте 2025 года. Не все из них будут приятными. Если раньше вам казалось, что какая-то идея слишком рискованная или безумная, 14 марта внезапно захочется её реализовать. Такая смена приоритетов — в принципе стресс для психики, поэтому потревожиться в коридор затмений придётся. Помните: если вы всё же решились реализовать свой сумасшедший план, не предпринимайте важных шагов и не выделяйте на него ресурсов, пока не закончился ретроградный Меркурий 7 апреля. Как раз этот период особенно рискованный с точки зрения финансов и сделок. Также постарайтесь поосторожнее обращаться со своей подписью в дни затмений.

Знак зодиака Телец

Знак зодиака Телец. Ожидайте наплыва бывших и не церемоньтесь с ними. Фото © «Шедеврум»

Если по знаку зодиака вы Телец, на вас полностью отыграется ретроградная Венера. Если давным-давно вы отказались от отношений с кем-то, этот человек вновь потревожит. И не только он. Мы уже писали, что на ретроградную Венеру нас ждёт наплыв бывших, и Тельцов по гороскопу это особенно касается. Используйте этот шанс так, чтобы высказать экс-партнёрам или друзьям все свои претензии, не скупитесь на выражения и не сдерживайте эмоции. Так вы сможете обнулить или вовсе разорвать кармическую связь с этими людьми, открыв себе дорогу к чему-то новому и благословенному. Постарайтесь разобраться с этими личными делами до 29 марта — тогда будет солнечное затмение (в 11:24 по Москве) и завершение коридора.

Знак зодиака Козерог

Знак зодиака Козерог. Следите за бытом и безопасностью жилища. Фото © «Шедеврум»

Лунное затмение, совмещённое с Кровавой Луной 14 марта в знаке зодиака Дева, будет разрушительно для психики Козерогов по гороскопу. Если противоположные им Львы проведут день затмения спокойно, а потом окажутся блистательными счастливчиками, то Козероги такой удачей похвастаться не смогут. Стоит быть внимательнее на дорогах, потому что в ретроградный Меркурий возрастает риск ДТП. А за своими финансами и дорогостоящими вещами придётся следить с двойной силой, ведь затмение — отличное время для «активации» всевозможных воришек и скамеров. И перед уходом из дома в день открытия коридора затмений 14 марта носителям знака зодиака Козерог обязательно стоит отключить свет, воду, газ и проверить, не оставили ли они включённым утюг. Все эти движения вызывают тревогу и отнимают много моральных сил, ведь сложно удержать в голове кучу бытовых вещей сразу. Но 14 марта придётся постараться: иначе всё будет печально.

Знак зодиака Рыбы

Знак зодиака Рыбы. Поищите способы помочь себе при тревоге. Фото © «Шедеврум»

Если кому-то придётся особенно тяжко в коридор затмений в марте 2025 года, то это Рыбам по гороскопу. Для рождённых под знаком Козерога психологическая пытка 14 марта будет достаточно привычна, да и те славятся хладнокровием, но вот водные знаки зодиака этим качеством похвастаться не могут. Рыбы особенно известны своей чувствительностью, тонкой эмоциональностью и богатым внутренним миром. В период затмений это будет им не на руку. В ночь на 14 марта вы можете почувствовать сильную тревогу, отсутствие желания делать хоть что-либо, снижение интереса к привычным делам и дикую усталость. А ещё неэффективным будет такой традиционный метод развеяться, как вечеринка с друзьями. Скорее, вы даже будете испытывать тревогу прямо на «тусовке» и уедете с неприятным послевкусием. В день затмения спа-процедуры дома, в уюте — это лучший выбор.

Знак зодиака Рак

Знак зодиака Рак. Подготовьтесь к периоду коридора затмений, который начинается 14 марта 2025 года. Фото © «Шедеврум»

Для рождённых под знаком Рака коридор затмений в марте 2025 года тоже сулит некоторые проблемы, но их серьёзность будет зависеть от двух факторов: как вы сами к ним отнесётесь;

насколько хорошо вы к ним подготовитесь.

Проблемы, как и у всех водных знаков, кроме Водолея, могут возникнуть на время коридора затмений в эмоциональной сфере, а также в финансовой. Тех, кто по гороскопу Рак, с 14 по 29 марта могут настигнуть внезапные и незапланированные траты, но уже в двадцатых числах марта финансовая кривая выровняется. Эмоции — это уже более серьёзный челлендж. Во-первых, у Раков может появиться желание высказать всем, что вы о них думаете, но с такими желаниями стоит быть осторожнее — можете повредить хрупкую ткань своих межличностных отношений. Придётся потерпеть: «посылать» людей куда подальше сразу не стоит, равно как и показывать уязвимость в эмоциональной сфере. С песней, молитвой и поддержкой родных и близких Раки смогут преодолеть этот тяжёлый период. Не стесняйтесь просить помощи!