Секреты нумерологии: Как номер свидетельства о браке определяет крепкую судьбу влюблённых

Нумерология — очень древнее искусство, которым увлекались ещё древние египтяне и древние греки. Да, даже один из отцов классической математики, Пифагор, был не против нумерологии. Именно он придумал знаменитый магический квадрат, по которому до сих пор рассчитывают судьбу. Сегодня мы предлагаем вам задуматься о нумерологических свойствах вашего свидетельства о браке. Подробнее о том, что значат вибрации цифр из этого документа, расскажем в материале.

Как цифры влияют на нашу жизнь

Нумерологию уважал даже один из отцов математики — Пифагор. Фото © «Шедеврум»

Ни для кого не секрет, что всю нашу жизнь нас окружают цифры. Особенно сейчас, когда нам чуть ли не с рождения присваивается номер паспорта, ID аккаунта и прочие числовые обозначения. Все они подтверждают, что вы — это на самом деле вы, а не рептилия-перевёртыш. И у каждого из этих чисел есть своя неповторимая энергетика, которая может сопровождать нас, помогать в случае трудностей или же, наоборот, «топить». Мы уже рассказывали о том, какой нумерологический смысл заложен в номере вашего паспорта. Пришло время вспомнить и свидетельство о браке.

На каких принципах строится нумерологический анализ свидетельства о браке?

Эзотерический анализ документов — это относительно новое явление. В первую очередь тут работают два главных нумерологических принципа: наличие какого-либо числа в номере свидетельства и то, какая цифра получится, если вы будете складывать все цифры номера вашего документа, пока не останется однозначное число. В случае брака это хорошее дело усложняется тем, что обычно в нём участвуют два человека, а значит, важно проверить документы обоих партнёров. Иногда приходится умножать получившиеся числа на два и выяснять, какая цифра получится в итоге — так мы и получим общую нумерологическую характеристику вашего брака.

Нумерологический разбор свидетельства о браке

Даже номер свидетельства о браке придаёт нашему союзу вибрации от энергии чисел, заключённых в нём. Фото © Shutterstock / Fotodom / Sergei Gorin

Приведём пример. Имеем свидетельство о заключении брака под номером 234567. В первую очередь обращаем внимание на цифры, которые в нём указаны. Здесь 2 — это число мира и добродушия, 3 — число помощи и поддержки, 4 — число стабильности, 5 — цифра разнообразия и свободы, 6 — число семьи и гармонии, а 7 — число мудрости и полноты мира. Складываем все эти числа между собой: получается 27. Так мы узнаём, что центральные цифры в нашем номере — это 2 и 7. Но двузначное число нас не устраивает. Необходимо сложить и двойку с семёркой, получив в итоге итогов 9. Если 9 умножить на 2, получится 18 — и сумма цифр в этом числе тоже будет по итогу давать 9. Получается, основополагающим числом вашего брака будет именно 9. Это очень хорошая цифра: она означает доброжелательность ко всем без исключения, миролюбие, эмпатию и способность проявлять милосердие тогда, когда оно требуется. Более того, девятка — символ очарования и привлекательности. Вряд ли плохим получится брак, заряженный такими вибрациями, не так ли? Разберём ещё несколько чисел, которые могут оказаться определяющими для вашего брака.

Нумерологическое число 1

Число 1 — это число лидерства. Оно может создать проблемы в браке. Фото © «Шедеврум»

Цифра 1 — символ лидерства. Это число несёт в себе энергию самостоятельного мышления. Для человека, чьим числом по дате рождения является единица, в мире авторитетов нет. Чужой опыт такую сильную личность вряд ли в чём-то убедит, а ещё это число смелых и находчивых оригиналов. В контексте брака это может свидетельствовать о том, что ваш союз невероятно силён и свободолюбив, а повлиять на него не сможет ни одна тёща. Но, с другой стороны, это число также предупреждает: супружескими узами связаны двое свободолюбивых и независимых людей — и придётся неплохо поработать, чтобы семья просуществовала долго и счастливо.

Нумерологическое число 8

Цифра 8 — это счастливое число, если оно попалось вам при анализе номера свидетельства о заключении брака. В нумерологии оно символизирует богатство, успех и процветание. Необязательно ваша семья станет обеспеченной, зажиточной и «успешно-успешной» сразу, но рано или поздно благополучие к вам точно придёт. И просто так уже не отпустит: недаром цифра 8 похожа на бесконечность.

Нумерологическое число 9

Число 9 — это число прямо-таки дьявольской привлекательности. И от этого у брака тоже могут появиться проблемы. Фото © «Шедеврум»

Мы не просто так снова вернулись к числу 9. В своих положительных аспектах оно символизирует добродушие, обаяние, привлекательность, а также способность вызывать чувство любви и умиления. Но есть и отрицательные: это чрезмерный драматизм. Во-первых, повышенная привлекательность может невольно стать причиной конфликта в браке: мало кому понравится, что на супругу или супруга постоянно направлены полные интереса взгляды. Во-вторых, отрицательные вибрации числа 9 становятся причиной плохого контроля над эмоциями. В таких браках действительно могут вспыхивать бурные конфликты. Часто они решаются полюбовно и тут же перековываются в порывы страсти, но, если, например, супруги нумерологически несовместимы друг с другом, эти ссоры могут привести к страшным последствиям. Разводу, например.