Вторая неделя Великого поста 2025: Что можно и что нельзя есть. Календарь питания по дням
С 10 по 16 марта начинается вторая неделя Великого поста. Это особое время — по прошествии второй седмицы мы окажемся где-то в середине Великой Четыредесятницы. Что можно и нельзя делать, как питаться во вторую неделю, рассказывает Life.ru.
Вторая неделя Великого поста 2025 пройдёт с 10 по 16 марта. Её также называют «второй седмицей» — в неделе семь дней, и так величать их принято в традициях поста. Вторая седмица — это самый будничный период Великого поста 2025. Особых богослужебных дней или каких-то определяющих день тем в песнопениях на неё нет. Главный смысл этой недели — единение человека с Богом, прославление Иисуса Христа и сосредоточение на духовной стороне и пользе практики. А ещё именно в эту часть поста особенно важно вспоминать усопших. Подробности расскажем в материале.
Как называется вторая неделя Великого поста
Вторая неделя Великого поста посвящена светлому учению Иисуса и благотворной силе пощения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Вторую седмицу Великого поста ещё называют Неделей светотворных постов. Дело в том, что данная неделя посвящена греховности человеческой натуры и постам как способам бороться с этой греховностью. Поэтому они «светотворные» — во время пощения жизнь ваша видит божественный свет, который проникает в вас. Воздержание от скоромной пищи, удовольствий, покаяние и молчание вселяют в нас благодать. Именно так мы и становимся безупречными православными христианами.
Вторая неделя Великого поста 2025: что можно делать
Во вторую неделю Великого поста можно молчать и рассуждать о вечном. Фото © Freepik
Во вторую неделю действуют свои особые ограничения, которые могут показаться не такими жёсткими, как запреты первой недели Великого поста, Торжества православия. В это время можно делать разные вещи, единственное — слишком много разговаривать священники не советуют. Вот что можно делать во вторую седмицу Великого поста:
- Молчать в честь святителя Григория Паламы, чей подвиг как раз в этом и заключался.
- Оставаться наедине с собой и заниматься познанием своей души.
- Побольше молиться Богу, Деве Марии и разным святым.
- Ходить в церковь и участвовать в службах.
- Делать добрые дела и заниматься благотворительностью.
- Тихо посидеть с друзьями и попить чай.
Великий пост 2025, вторая неделя: что делать нельзя
Во вторую неделю Великого поста нельзя делать зла друг другу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NDAB Creativity
Обязательно надо упомянуть, что Великий пост не время для пустых развлечений. Во время этого важного православного периода запрещены некоторые действия помимо поедания скоромного. В основном они связаны с тем, что в Русской православной церкви считается благочестивым. Рассказываем, что во вторую неделю Великого поста 2025 лучше не делать:
- Нельзя пустословить, это оскорбит память Григория Паламы.
- Нельзя устраивать вечеринки и шумные праздники с застольем.
- Нельзя ругаться матом и говорить неприличные слова.
- Нельзя думать или говорить плохо о людях.
- Нельзя совершать плохие поступки.
- Нельзя ходить на светские мероприятия или в парк аттракционов.
Вторая неделя Великого поста с 10 по 16 марта: как питаться
Во вторую неделю Великого поста строгие ограничения первой недели сняты. Ура! Фото © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN
Вторая неделя Великого поста гораздо мягче, чем первая. Если в первую седмицу большую часть недели мы в основном голодали, то сейчас, во вторую, — время сменить голод на сухоядение. Как мы уже рассказывали ранее, сухоядение — это практика Великого поста, когда употребляют в пищу только холодные, неприготовленные продукты. Сухоядные дни недели — понедельник, среда и пятница. В остальные дни можно есть тёплую пищу без масла. На выходных можно позволить себе и масло, и елей.
Что можно есть на сухоядные дни, то есть в понедельник, среду и пятницу? Практически всё, что не было запечено, обжарено, сварено, обработано в микроволновке… В Типиконе, уставе поста, это инжир, финики, изюм, маслины и орехи. В наших реалиях — квашеная капуста, сырые овощи и фрукты, свежая зелень. В дни, когда можно позволить себе готовую пищу без масла, это будет каша кутья, гречневая, рисовая каши, тушёные овощи. В выходные дни можно добавить и масло в данный рацион.
Календарь питания по дням на вторую неделю Великого поста 2025
Мы составили для вас меню на всю неделю. Обязательно попробуйте пельмени с фалафелем. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Larisa Blinova
Мы составили вам небольшой календарь питания по дням, чтобы вы могли точно понять, что и в какой день можно есть с 10 по 16 марта. Составить рацион на особое в православии время — это непросто, но мы рады вам помочь.
- Понедельник, 10 марта: яблоки, арахис, салат из свежих овощей и зелени.
- Вторник, 11 марта: кутья, суп из крапивы, варёная гречневая крупа.
- Среда, 12 марта: финики, миндаль, свежие овощи, квашеная капуста.
- Четверг, 13 марта: тушёная стручковая фасоль с морковью, перловая крупа.
- Пятница, 14 марта: инжир, маслины, кедровые орехи и кешью, салат из свежих овощей и зелени, солёные огурцы.
- Суббота, 15 марта: пельмени с фалафелем, перловая каша с жареными грибами.
- Воскресенье, 16 марта: кускус с сухофруктами, рассольник с фасолью и огурцами, крем-суп из брокколи с миндальным молоком вместо сливок.
Великий пост 2025: кому воздержаться от аскезы
Не стоит поститься: беременным, несовершеннолетним, людям с хроническими заболеваниями. Фото © Freepik
Обратите внимание: не всем во время Великого поста 2025 можно поститься! О том, что строгий пост можно не соблюдать, если у вас есть проблемы со здоровьем или определённые состояния организма, писали ещё православные классики: Иоанн Златоуст, Сергий Радонежский, Серафим Саровский… Расскажем, кому не стоит придерживаться строгого пощения во вторую неделю Великого поста.
- Беременные женщины. Для беременной или кормящей женщины критически важно получать весь комплекс полезных элементов.
- Подростки и дети. Детям поститься строго запрещено — плохо будут расти. С подростками то же самое. Пример Матроны Московской — скорее исключение, чем правило.
- Люди с заболеваниями сосудов и сердца. Да, гипертония — повод отказать себе в удовольствии присоединиться к добрым православным христианам на момент поста. Голодание может ослабить организм.
- Люди с заболеваниями ЖКТ. Пост может привести к обострению болезни.
- Люди с аутоиммунными заболеваниями. Если у вас ревматоидный артрит, миастения или красная волчанка, не стоит сильно ограничивать себя в пище — это ослабит вас и «даст фору» болезни.
Важные праздники второй недели Великого поста
Вторая неделя Великого поста проходит под благословением святителя Григория Паламы. Фото © Wikipedia
На вторую неделю Великого поста приходится несколько важных праздников. В первую очередь это праздник святителя Григория Паламы и Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. Оба они происходят в одно воскресенье, 16 марта. Это переходящие праздники: у них нет определённого числа, они привязаны к Великому посту. Григорий Палама был архиепископом римской провинции Фессалоники, это один из Отцов Церкви. Его главным подвигом был исихазм — обет молчания. А Собор отцов Киево-Печерских — коллективный день памяти самых благочестивых монахов первого монастыря Древней Руси, Киево-Печерской лавры.
Помимо Паламы и отцов Киево-Печерских на второй неделе Великого поста отмечают одну из поминальных суббот. Во вторую субботу поста обязательно читается молитва об усопших, но, в отличие от Троицкой и Мясопустной суббот, поминовение касается только близких и родственников. Но если суббота совпадает с каким-либо праздником Минеи, то заупокойная служба отменяется.
Надеемся, первая неделя Великого поста прошла для вас легко и непринуждённо. Она была тяжёлой: большую часть будних дней пришлось провести в голоде. Но зато на выходных можно было «отъесться». Вторая неделя Великого поста уже не такая жёсткая: ни одного голодного дня, их сменило сухоядение. А иерей Савченко рассказывал Life.ru, можно ли есть на Четыредесятницу гастрономические новинки. Светлого вам поста!
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Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN