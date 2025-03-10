Вторая неделя Великого поста 2025: Что можно и что нельзя есть. Календарь питания по дням

Вторая неделя Великого поста 2025 пройдёт с 10 по 16 марта. Её также называют «второй седмицей» — в неделе семь дней, и так величать их принято в традициях поста. Вторая седмица — это самый будничный период Великого поста 2025. Особых богослужебных дней или каких-то определяющих день тем в песнопениях на неё нет. Главный смысл этой недели — единение человека с Богом, прославление Иисуса Христа и сосредоточение на духовной стороне и пользе практики. А ещё именно в эту часть поста особенно важно вспоминать усопших. Подробности расскажем в материале.

Как называется вторая неделя Великого поста

Вторая неделя Великого поста посвящена светлому учению Иисуса и благотворной силе пощения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Вторую седмицу Великого поста ещё называют Неделей светотворных постов. Дело в том, что данная неделя посвящена греховности человеческой натуры и постам как способам бороться с этой греховностью. Поэтому они «светотворные» — во время пощения жизнь ваша видит божественный свет, который проникает в вас. Воздержание от скоромной пищи, удовольствий, покаяние и молчание вселяют в нас благодать. Именно так мы и становимся безупречными православными христианами.

Вторая неделя Великого поста 2025: что можно делать

Во вторую неделю Великого поста можно молчать и рассуждать о вечном. Фото © Freepik

Во вторую неделю действуют свои особые ограничения, которые могут показаться не такими жёсткими, как запреты первой недели Великого поста, Торжества православия. В это время можно делать разные вещи, единственное — слишком много разговаривать священники не советуют. Вот что можно делать во вторую седмицу Великого поста: Молчать в честь святителя Григория Паламы, чей подвиг как раз в этом и заключался.

Оставаться наедине с собой и заниматься познанием своей души.

Побольше молиться Богу, Деве Марии и разным святым.

Ходить в церковь и участвовать в службах.

Делать добрые дела и заниматься благотворительностью.

Тихо посидеть с друзьями и попить чай.

Великий пост 2025, вторая неделя: что делать нельзя

Во вторую неделю Великого поста нельзя делать зла друг другу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NDAB Creativity

Обязательно надо упомянуть, что Великий пост не время для пустых развлечений. Во время этого важного православного периода запрещены некоторые действия помимо поедания скоромного. В основном они связаны с тем, что в Русской православной церкви считается благочестивым. Рассказываем, что во вторую неделю Великого поста 2025 лучше не делать: Нельзя пустословить, это оскорбит память Григория Паламы.

Нельзя устраивать вечеринки и шумные праздники с застольем.

Нельзя ругаться матом и говорить неприличные слова.

Нельзя думать или говорить плохо о людях.

Нельзя совершать плохие поступки.

Нельзя ходить на светские мероприятия или в парк аттракционов.

Вторая неделя Великого поста с 10 по 16 марта: как питаться

Во вторую неделю Великого поста строгие ограничения первой недели сняты. Ура! Фото © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Вторая неделя Великого поста гораздо мягче, чем первая. Если в первую седмицу большую часть недели мы в основном голодали, то сейчас, во вторую, — время сменить голод на сухоядение. Как мы уже рассказывали ранее, сухоядение — это практика Великого поста, когда употребляют в пищу только холодные, неприготовленные продукты. Сухоядные дни недели — понедельник, среда и пятница. В остальные дни можно есть тёплую пищу без масла. На выходных можно позволить себе и масло, и елей.

Что можно есть на сухоядные дни, то есть в понедельник, среду и пятницу? Практически всё, что не было запечено, обжарено, сварено, обработано в микроволновке… В Типиконе, уставе поста, это инжир, финики, изюм, маслины и орехи. В наших реалиях — квашеная капуста, сырые овощи и фрукты, свежая зелень. В дни, когда можно позволить себе готовую пищу без масла, это будет каша кутья, гречневая, рисовая каши, тушёные овощи. В выходные дни можно добавить и масло в данный рацион.

Календарь питания по дням на вторую неделю Великого поста 2025

Мы составили для вас меню на всю неделю. Обязательно попробуйте пельмени с фалафелем. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Larisa Blinova

Мы составили вам небольшой календарь питания по дням, чтобы вы могли точно понять, что и в какой день можно есть с 10 по 16 марта. Составить рацион на особое в православии время — это непросто, но мы рады вам помочь.

Понедельник, 10 марта: яблоки, арахис, салат из свежих овощей и зелени.

Вторник, 11 марта: кутья, суп из крапивы, варёная гречневая крупа.

Среда, 12 марта: финики, миндаль, свежие овощи, квашеная капуста.

Четверг, 13 марта: тушёная стручковая фасоль с морковью, перловая крупа.

Пятница, 14 марта: инжир, маслины, кедровые орехи и кешью, салат из свежих овощей и зелени, солёные огурцы.

Суббота, 15 марта: пельмени с фалафелем, перловая каша с жареными грибами.

Воскресенье, 16 марта: кускус с сухофруктами, рассольник с фасолью и огурцами, крем-суп из брокколи с миндальным молоком вместо сливок.

Великий пост 2025: кому воздержаться от аскезы

Не стоит поститься: беременным, несовершеннолетним, людям с хроническими заболеваниями. Фото © Freepik

Обратите внимание: не всем во время Великого поста 2025 можно поститься! О том, что строгий пост можно не соблюдать, если у вас есть проблемы со здоровьем или определённые состояния организма, писали ещё православные классики: Иоанн Златоуст, Сергий Радонежский, Серафим Саровский… Расскажем, кому не стоит придерживаться строгого пощения во вторую неделю Великого поста.

Беременные женщины. Для беременной или кормящей женщины критически важно получать весь комплекс полезных элементов.

Подростки и дети. Детям поститься строго запрещено — плохо будут расти. С подростками то же самое. Пример Матроны Московской — скорее исключение, чем правило.

Люди с заболеваниями сосудов и сердца. Да, гипертония — повод отказать себе в удовольствии присоединиться к добрым православным христианам на момент поста. Голодание может ослабить организм.

Люди с заболеваниями ЖКТ. Пост может привести к обострению болезни.

Люди с аутоиммунными заболеваниями. Если у вас ревматоидный артрит, миастения или красная волчанка, не стоит сильно ограничивать себя в пище — это ослабит вас и «даст фору» болезни.

Важные праздники второй недели Великого поста

Вторая неделя Великого поста проходит под благословением святителя Григория Паламы. Фото © Wikipedia

На вторую неделю Великого поста приходится несколько важных праздников. В первую очередь это праздник святителя Григория Паламы и Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. Оба они происходят в одно воскресенье, 16 марта. Это переходящие праздники: у них нет определённого числа, они привязаны к Великому посту. Григорий Палама был архиепископом римской провинции Фессалоники, это один из Отцов Церкви. Его главным подвигом был исихазм — обет молчания. А Собор отцов Киево-Печерских — коллективный день памяти самых благочестивых монахов первого монастыря Древней Руси, Киево-Печерской лавры.

Помимо Паламы и отцов Киево-Печерских на второй неделе Великого поста отмечают одну из поминальных суббот. Во вторую субботу поста обязательно читается молитва об усопших, но, в отличие от Троицкой и Мясопустной суббот, поминовение касается только близких и родственников. Но если суббота совпадает с каким-либо праздником Минеи, то заупокойная служба отменяется.