Шоу «Маска-6»: Новый состав жюри скинул всю ответственность на Киркорова. Кого «обезглавил» поп-король в 5-й серии Шоу «Маска-6» уже потеряло троих участников, оставив в проекте 11 спрятанных под масками звёзд. С кого сняли маску в 5 серии 9 марта и каким судейским составом без привычных лиц удивил проект зрителей, читайте в обзоре. 9 марта, 16:00 3796 3796 Кто снял маску в 5-й серии шоу «Маска-6», посмотреть, угадали судьи звезду или нет, можно на Life.ru. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © VK / Маска, Маска, © Ntv.ru

Несмотря на то что 6 сезон шоу «Маска» только в самом начале, на момент 5 серии, показанной в эфире 9 марта, зрители уже определили сильнейшие маски, своих фаворитов, а также узнали, кто скрывался за масками Коровки, Капибары и Овечки. На момент начала новой серии «Маски-6» 9 марта в самом таинственном шоу страны осталось 11 участников. Но мы-то с вами знаем, что уже вечером судьи снимут маску с одного из участников. Кто это будет: Огурчик, Цыплёнок, Страус, Сокол, Бык, Далматин, Боксёр, Богомол, Окунь, Утка или Вождь?

Напомним, что шоу «Маска» — это адаптация южнокорейского формата, который впервые был представлен на шоу King of the Mask Singer. В течение 6 сезона шоу «Маска» знаменитости, скрывающиеся за яркими костюмами, выходят на сцену и исполняют номера, стараясь как можно сильнее запутать судей: поют не своими голосами, кривляются, шутят или откровенно намекают на другую персону. Зачем? Потому что победит та маска, которая дойдёт до финала и которую раскроют последней. Итак, чем запомнилась 5-я серия шоу «Маска-6» от 9 марта? Смотрим!

Шоу «Маска-6» 5-я серия: смотрим, как выступали маски 9 марта

Кто скрывается за маской Далматина в шоу «Маска-6» и как выступили участники 9 марта? Фото © Ntv.ru

В чём заключается интерес к шоу «Маска» и почему так трудно угадать спрятанных за масками знаменитостей? Дело в том, что перед каждым выступлением в шоу «Маска-6» герои демонстрируют видео с загадками, помогающими зрителям и жюри угадать, кто скрывается под маской. Эти подсказки могут быть зашифрованы в словах, жестах, предметах на сцене, деталях костюма и даже декорациях номера! В каком порядке и с какими номерами выступили маски в 5-й серии шоу «Маска-6», посмотреть можно ниже.

Окунь — Livin’ la vida loca.

Цыплёнок — «Лететь».

Утка — Holding out for a hero.

Боксёр — «До предела».

Сокол — «Бумажный змей».

Богомол — «Экспонат»

Бык — Despacito.

Страус — «Тайна».

Вождь — You are so beautiful.

Огурчик — Gangnam style.

Далматин — «Опера № 2» («Дом мой достроен»).

После выступления маски звёздные судьи задают участнику вопросы, которые должны помочь раскрыть его личность. В 5-й серии шоу «Маска» в честь прошедшего Международного женского дня, за исключением председателя Филиппа Киркорова, судейскую коллегию составляли одни дамы — Валерия, Регина Тодоренко, участница «Маски-2» Марина Кравец и победительница 5 сезона шоу «Маска» певица Севиль.

«Маска-6», 5-я серия: какую маску спасли на зрительском голосовании 9 марта

В финале каждой серии шоу «Маска» три участника из разных групп попадают в зону риска: за них проголосовало меньше всего зрителей. Эти трое выходят на сцену, и жюри выбирает одного участника, которого спасут от выбывания. Зрители же повторным голосованием спасают ещё одного участника из троих, оставляя судьям право решить, кому из двух оставшихся снять маску. Кто же получил поддержку зрительского голосования 9 марта?

Зрительское голосование в шоу «Маска-6»: кого спасли в 5-й серии от 09.03.2025? Фото © Ntv.ru

В номинацию на снятие маски попали Цыплёнок (второй раз), Богомол и Вождь. По итогам зрительского голосования стало ясно, что люди в зале спасли Вождя, за маску проголосовало 45,0% зрителей. Получается, в номинацию на вылет попадают Богомол и Цыплёнок: кого спасут судьи, а с кого снимут маску 9 марта?

Шоу «Маска-6»: кто снял маску 9 марта, кого спасло жюри в 5-й серии

Определиться, с кого снять маску 9 сентября в шоу «Маска-6», новому составу судейской коллегии было трудно, так как выступления обоих участников звёздам понравилось. Однако выбор сделать пришлось. Как именно проголосовало жюри? Севиль отдала свой голос против Цыплёнка, Марина Кравец, как и Регина Тодоренко, сказала, что маску снять должен Богомол. Валерия проголосовала против Цыплёнка, уравновесив шансы обеих масок, поэтому в итоге принять решение пришлось Филиппу Киркорову. Председатель жюри сказал, что обожает творчество участников и креатив Богомола ему «зашёл» больше. К тому же в честь 8 Марта король эстрады повелел спасти девочку-маску и снять маску с Цыплёнка. Но перед этим, как всегда, члены жюри озвучили свои последние предположения, кто же скрывается под маской Цыплёнка.

Шоу «Маска-6»: кто снял маску в 5-й серии от 9 марта? Фото © Ntv.ru

Кто мог скрываться под маской Цыплёнка в 6 сезоне шоу «Маска»? Предположения жюри были такими: Родион Газманов, Натан или Хабиб, Егор Крид или Анатолий Вассерман, Егор Шип или Олег Майями. Угадали хотя бы в 5-й серии шоу «Маска» героя? Кто скрывался за маской Цыплёнка в итоге?

В 5-й серии сняли маску с Цыплёнка. Какая звезда пряталась под маской, которую раскрыли 9 марта в шоу «Маска», смотреть можно всем! Фото © Ntv.ru

Увы, уже которую серию подряд знаменитая судейская коллегия, неважно, в каком составе, не смогла угадать звезду, скрывающуюся за маской. В 5-й серии шоу «Маска» сняли маску с Цыплёнка, под ней прятался знаменитый юморист, актёр, певец Александр Ревва.

Теперь в шоу осталось 10 участников! Шестую серию шоу «Маска-6» покажут, как обычно, в воскресенье на канале НТВ, это будет 16 марта. Делитесь в комментариях, кто стал вашей любимой маской в новом сезоне и с кого, как вы думаете, снимут маску в следующий раз.

Авторы Карина Морозова