«Не оправдала доверия»: В 4-й серии шоу «Маска-6» судьи без жалости раскрыли маску, которую спасли до этого В первых трёх сериях уже выбыли маски Коровки и Капибары, оставив в проекте 12 участников. Кого раскрыли в шоу «Маска-6» 2 марта и почему судьи выгнали маску, которую так активно спасали до этого? 2 марта, 16:15 7187 7187 Кто снял маску в шоу «Маска-6» 2 марта и угадали ли судьи звезду. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © VK / Маска, Маска, © Ntv.ru

Шоу «Маска» в новом сезоне начинает набирать обороты. Проект уже лишился двух участников: ранее судьи сняли маски с Коровки и Капибары. Поэтому в начале 4-й серии шоу «Маска-6» выступать будут всего 12 участников. Но уже под конец выпуска, вечером 2 марта, звёздное жюри снимет ещё одну маску. Кто это будет? Может, тот самый загадочный Бык, который в прошлый раз очень запутал судей? Или невероятно красивая маска полетит с головы Вождя?

Остаётся только гадать, смотреть с раскрытыми ртами на выступления масок и слушать внимательно их подсказки, чтобы раньше Филиппа Киркорова догадаться, кто же скрывается под той или иной маской. А пока наши участники готовятся к выступлению, мы напомним, что шоу «Маска» — это адаптация южнокорейского формата, который впервые был представлен на шоу King of the Mask Singer. Итак, чем запомнилась 4-я серия шоу «Маска-6» от 2 марта?

4-я серия шоу «Маска-6»: как выступали маски 2 марта 2025 года

Кто скрывается за маской Огурца в шоу «Маска-6» и как выступили участники 2 марта? Фото © Ntv.ru

Напомним правила шоу «Маска»: персонажи выходят на сцену в невероятных костюмах, подсказывают зрителям и жюри что-то про себя, а потом исполняют номера. Задача судей — Филиппа Киркорова, Валерии, Регины Тодоренко, Тимура Родригеза и Стаса Костюшкина — отгадать, кто же скрывается под маской. Победит тот участник, кто дойдёт до финала и кого раскроют последним.

Вот в каком порядке в 4-й серии шоу «Маска» выступали участники 2 марта: Огурчик — «Свадьба». Цыплёнок — Everybody dance now. Страус — «Пташечка моя». Сокол — I’m a believer. Бык — «Трава у дома». Далматин — Tous les memes. Боксёр — «Чёрный бумер». Богомол — Can’t feel my face. Овечка — «Лёха». Окунь — «Только». Утка — «Сопрано». Вождь — «Тучи».

Шоу «Маска»: какую маску спасли в зрительском голосовании в 4-й серии 2 марта

Кто скрывается под масками Овечки, Быка и Цыплёнка в шоу «Маска-6», кого раскрыли в 4-й серии. Фото © Ntv.ru

В конце каждой серии шоу «Маска» есть неизменное правило — одна из масок своего блока (их три) попадает в номинацию на вылет. Это значит, что за неё меньше всего проголосовало зрителей в зале. Эти участники шоу «Маска-6» в конце выпуска вместе снова выходят на сцену, и уже жюри решает, кого спасти, а с кого снять маску. Одну из попавших в номинацию масок также путём повторного голосования спасают зрители, оставляя на «растерзание» судьям двух человек. Кого спасли на голосовании зрители 2 марта?

Какую маску спасли на зрительском голосовании в 4-й серии «Маска-6» от 02.03.2025? Фото © Ntv.ru

В номинацию на снятие маски попали Цыплёнок, Бык и Овечка, которую в прошлой серии спасло жюри, дав второй шанс продолжить участие в шоу «Маска-6». Неужели маска «пушистого облачка» не оправдала ожидания ни судей, ни людей в зале? По итогам зрительского голосования стало ясно, что люди спасли Быка, за маску проголосовало 44,6% зрителей. Получается, в номинацию на вылет попадают Овечка (во второй раз) и Цыплёнок — кого спасут судьи, а с кого снимут маску 2 марта?

Шоу «Маска-6»: кто снял маску в серии от 2 марта, кого спасло жюри

Шоу «Маска-6»: кто снял маску 2 марта? Фото © Ntv.ru

Выбирая между масками Овечки и Цыплёнка, судьи с трудом, но определились в своём решении. Так как Овечку спасли в прошлой серии, свой шанс побыть дольше в шоу «Маска-6» она потратила. Поэтому в 4-й серии шоу «Маска» 2 марта звёздное жюри спасло Цыплёнка, а вот маску решили снять с «милого облачка». Но перед этим, как всегда, члены жюри озвучили свои последние предположения, кто же скрывается под маской Овечки.

Киркоров подумал, что перед ними стоит актриса Елена Север, Валерия назвала имя телеведущей, певицы и «нашей классной подруги» Леры Кудрявцевой. Регина Тодоренко и вовсе подумала, что под маской Овечки скрывается продюсер шоу «Маска» Юлия Сумачёва. Костюшкин назвал имя Татьяны Овсиенко, а Тимур Родригез пошёл ва-банк и сказал, что под маской Овечки перед ними всё это время выступала Роза Сябитова.

Овечка сняла маску в шоу «Маска-6» 2 марта. Какая звезда там была? Фото © Ntv.ru

И снова получилось так, что никто из звёздного жюри не угадал потому, что под маской Овечки всё это время была экс-ведущая «Дома-2», а ныне блогер и модель Ксения Бородина. Теперь в шоу осталось 11 участников! Четвёртую серию шоу «Маска-6» покажут, как обычно, в воскресенье на канале НТВ, это будет 9 марта. Делитесь в комментариях, кто стал вашей любимой маской в новом сезоне и с кого, как вы думаете, снимут маску в следующий раз. А ранее Life.ru рассказывал, что интересного произошло в «Битве сильнейших 2», в серии от 1 марта, а также почему абсолютно всем экстрасенсам на испытании люди поставили по десять баллов.

Авторы Карина Морозова