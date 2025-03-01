«Битва сильнейших 2» 7 серия: Костёр для Райдос, новый экстрасенс-лидер и пошлый 40-летний призрак Райдос побеждает в испытании, Левин — в рейтинге, а Соня Егорова рискует вылететь. Что ещё произошло в 7 выпуске «Битвы сильнейших 2» и почему в испытании 1 марта всем поставили 10 баллов? 1 марта, 16:05 4336 4336 Итоги 7 серии «Битвы сильнейших 2» от 1 марта 2025 года. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © VK / «Битва экстрасенсов | Битва сильнейших», © Freepik

В новом выпуске шоу «Битва сильнейших 2» результаты зрительского голосования стали настоящим сюрпризом. Максим Левин сравнялся с Череватым, а Соня Егорова оказалась на последнем месте. Экстрасенсы устроили скандал на фоне напряжённого испытания, где Виктория Райдос выиграла, а её конкуренты остались на задних рядах.

Зрительское голосование: неожиданные результаты и шокирующие разборки

Итоги зрительского голосования в 7 серии «Битвы сильнейших 2» Фото © tnt-online

В начале выпуска в готическом зале подвели итоги зрительского голосования прошлой серии. Самым большим сюрпризом стало лидерство Максима Левина, который сравнялся с Владом Череватым, — у обоих экстрасенсов 52,2 балла. Виктория Райдос взлетела в рейтинге с баллом 49,7. Кстати, во время оглашения результатов Александр Шепс признался, что ему приснилась Виктория Райдос. «Сказать тебе? Тебя сжигали», — грозно посмотрев на ведьму, произнёс медиум. Соня Егорова же продолжает замыкать таблицу. Коллеги не воспринимают её всерьёз, а зрители попросту игнорируют.

Испытание в серии «Битвы сильнейших 2» от 01.03.2025: призрачный подросток или сущность из прошлого?

Какое испытание было в 7 серии «Битвы сильнейших» 1 марта. Фото © tnt-online

Новая тройка экстрасенсов — Соня Егорова, Виктория Райдос и Олег Шепс — отправилась в Волгоград на расследование. В многодетной семье происходило нечто жуткое: призрак подростка преследовал их на протяжении пяти лет. Он не просто появлялся в доме, а рос, развивался и даже начал приставать к женщинам.

Первой в квартиру зашла Соня Егорова. Ведьма почувствовала страх матери семейства и столкнулась с невидимой силой. Призрак потрогал её за пятую точку, что стало началом хаоса. Затем появились образы умерших соседей, а позже Соня пришла к выводу, что причиной всему является сущность, которую подселила бабушка-колдунья. Вердикт — нужно ехать на кладбище.

Олег Шепс решил действовать радикально и подселил призрака в себя. В этом состоянии он повёл себя как подросток: обчистил холодильник, играл в компьютерные игры, а затем начал приставать к племяннице главы семейства. Позже Шепс пришёл к выводу, что призраку около 40 лет, он не является обычной сущностью, но представляет опасность для детей.

Кто из сильнейших экстрасенсов участвовал в «Битве сильнейших 2» в 7 серии на испытании. Фото © tnt-online

Виктория Райдос прибыла в квартиру ночью. Проведя ритуал, она выяснила, что дух — это первый ребёнок бабушки семейства, матери главной героини, умерший в младенчестве. Но почему он проявился только сейчас? Версия Райдос: он питается энергией семьи и не несёт угрозы, но его нужно отпустить. Однако её версия не сходилась с расчётами Шепса, что вызвало новые споры.

Для окончательного ответа экстрасенсы отправились на кладбище к могиле бабушки семьи. Внезапно Шепс услышал детский крик и побежал в сторону другой могилы — младенца, умершего 40 лет назад. Был он братом героини или просто «случайным» духом, осталось загадкой. Наблюдатели выбрали версию Райдос, и экстрасенсы провели ритуал прощания. Соня же оказалась не у дел.

Финальное голосование: какие баллы поставили экстрасенсам «Битвы сильнейших» и кто прав

Голосование в «Битве сильнейших 2»: кто стал лучшим в выпуске 1 марта. Фото © tnt-online

На втором собрании в готическом зале зрители и участники обсуждали итоги испытания. Неожиданно многодетная семья поставила всем экстрасенсам высший балл — 10. Это вызвало неоднозначную реакцию: конкуренты сомневались в искренности таких оценок. Виктория Райдос и Олег Шепс даже исполнили вальс, отмечая «успех».

Однако дальше Соню Егорову высмеяли за веру в «растущего призрака». За ведьму вступился Артём Краснов. Экстрасенсы обвинили Олега Шепса в домогательствах к племяннице главы семейства, но на его защиту встали Максим Левин и Александр Шепс. Средние баллы от коллег распределились так: Соня Егорова — 8,3.

Виктория Райдос — 9,0.

Олег Шепс — 8,5.

Турнирная таблица: кто лидирует, кто на последнем месте в «Битве сильнейших 2». Фото © tnt-online

Турнирная таблица также обновилась. Теперь лидером шоу «Битва сильнейших 2» стала Виктория Райдос — 68,7 балла. Потом идёт Олег Шепс — 68,7 балла, следом за ним Соня Егорова — 62,2 балла и замыкает четвёрку лучших экстрасенсов Максим Левин — 52,2 балла.

Кто из тройки экстрасенсов 7 серии «Битвы сильнейших 2» от 1 марта понравился зрителям больше всего, решит голосование. Следующую серию «Битвы» покажут в субботу, 8-го числа, на ТНТ, в 18:30.

