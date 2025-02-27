«Я действительно верил в магию, но ошибался»: Как победитель «Битвы экстрасенсов» разоблачил сам себя

Алексей Похабов однажды стал звездой шоу про сверхъестественные способности, а потом публично признал: никакой магии не существует. Теперь победитель «Битвы экстрасенсов» разоблачает гадалок, астрологов и медиумов, которые манипулируют людьми. Почему он сам так долго верил в экстрасенсорику и почему даже разоблачения не мешают эзотерике процветать — разбираемся.

«Ты проклята, но за 350 тысяч я спасу тебя»

Почему победитель «Битвы экстрасенсов» отказался от магии. Фото © VK / Алексей Похабов

На Похабова можно смотреть как на предателя или как на человека, нашедшего в себе смелость признать, что был неправ. В одном из интервью бывший победитель шоу «Битва экстрасенсов» говорит, что когда-то сам был уверен: его способности — настоящие. Он даже обучал других. Но однажды понял, что вся эта система построена на иллюзиях. Теперь Алексей выводит на чистую воду тех, кто зарабатывает на доверчивых людях. Одна из самых жутких историй — цыганка, которая пыталась убедить девушку взять кредит на 350 тысяч рублей, чтобы «снять порчу».

Когда клиентка отказалась, гадалка предложила хотя бы сто. А когда узнала, что всё это снимают на камеру, то попыталась вызвать адвоката. Но таких историй тысячи. Кто-то обещает воссоединить разбитую семью за пару сеансов, кто-то продаёт «амулеты удачи», кто-то говорит, что может наложить на врага кармическое проклятие. Главное — чтобы клиент заплатил, а дальше уже дело техники.

Почему люди до сих пор верят в экстрасенсов

Как разоблачают экстрасенсов: бывший маг рассказал правду. Фото © VK / Алексей Похабов

Казалось бы, разоблачений полно. Многие бывшие маги признаются, что «видения» — это психология, холодный расчёт и ловкость рук. Но рынок эзотерики продолжает расти. Похабов объясняет это просто. Во-первых, стресс. Чем хуже времена, тем больше хочется верить, что всё наладится по волшебству. Кто-то запивает тревогу, кто-то уходит в сериалы, а кто-то ищет спасение у астрологов и карт Таро.

Во-вторых, удобство. Сейчас никто не едет к шаману в глухую деревню. Достаточно открыть соцсети — и вот уже перед тобой «эксперт по магическим практикам» со множеством подписчиков и прайсом на ритуалы. Они ведут прямые эфиры, делают «расклады» на картах и обещают решить все проблемы за один звонок. Ну и самое главное — магия снимает с человека ответственность. Не надо думать, что жизнь развалилась из-за собственных решений. Можно просто сказать: «Это Сатурн виноват». И это работает.

От победителя «Битвы экстрасенсов» до разоблачителя

Самый интересный момент — как человек, который сам был частью индустрии, смог отказаться от неё. Алексей Похабов рассказывает, что раньше воспринимал эзотерику как систему знаний, а потом понял: она работает только для тех, кто хочет в неё верить. Даже после того, как он публично заявил, что магии не существует, ему предлагали вернуться в шоу «Битва экстрасенсов» и даже готовы были заплатить за это. Но Похабов отказался. А вот его бывшие ученики были в шоке: «Мы верили в вас, Алексей!» Ему пришлось объяснять, что он сам искренне верил в то, что делает, но в какой-то момент заметил, что работает не с энергиями, а с людской психологией. То есть он просто находил то, что человек хочет услышать, и говорил это. А это уже не про магию, а про манипуляции.

«Мир магии стал примитивнее»

Экстрасенсы — обман? Бывший победитель шоу делится фактами. Фото © «Шедеврум»

Похабов говорит, что раньше эзотерика выглядела сложнее. Были сложные системы, философия, поиск глубинных смыслов. Теперь же это просто: дата рождения — вот твоя судьба. Астрология и карты Таро смешались с психологическими манипуляциями, и рынок стал грубее. Но, несмотря на это, спрос на магов только растёт. Он отмечает, что сейчас эзотерика максимально упрощена для быстрого заработка. Никаких сложных ритуалов, ничего загадочного — просто красивые слова и обещания счастья. Даже скептики иногда попадаются на эти уловки, пишет Lady Mail.

Как не попасться к мошенникам

Всё просто. Если вам обещают изменить судьбу, за деньги отвести беду или «очистить энергетику» — бегите. Если говорят, что у вас сглаз, и предлагают снять его за крупную сумму — это мошенничество. Лучший способ избежать этого — не искать волшебные решения, а смотреть на реальность трезво.

Гадалки, Таро, астрология: как устроен рынок эзотерики. Фото © «Шедеврум»