Эксперт центра Минздрава раскрыла Life.ru, как соблюдать Великий пост без вреда для здоровья

Резко отказываться от всей животной пищи в Великий пост опасно для здоровья, делать это следует плавно. Об этом Life.ru на форуме «Женщины за здоровое общество» рассказала руководитель отдела стратегического планирования и внедрения профилактических технологий ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова.

«Те, кто придерживается поста в плане отказа от животной и молочной пищи, — одна основная рекомендация: сделать это достаточно плавно», — подчеркнула она.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова рассказала, как держать Великий пост с точки зрения здоровья. Видео © Life.ru

Любой рекомендации по питанию следует придерживаться в течение всей жизни, отметила эксперт.

«Необходимо помнить, что есть в том числе допустимые ограничения для тех, кто не может пост не соблюдать», — сказала Дроздова.