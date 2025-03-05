Эксперт центра Минздрава раскрыла Life.ru, как соблюдать Великий пост без вреда для здоровья
Эксперт Дроздова рассказала, как соблюдать Великий пост без вреда для здоровья
Резко отказываться от всей животной пищи в Великий пост опасно для здоровья, делать это следует плавно. Об этом Life.ru на форуме «Женщины за здоровое общество» рассказала руководитель отдела стратегического планирования и внедрения профилактических технологий ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова.
«Те, кто придерживается поста в плане отказа от животной и молочной пищи, — одна основная рекомендация: сделать это достаточно плавно», — подчеркнула она.
Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова рассказала, как держать Великий пост с точки зрения здоровья. Видео © Life.ru
Любой рекомендации по питанию следует придерживаться в течение всей жизни, отметила эксперт.
«Необходимо помнить, что есть в том числе допустимые ограничения для тех, кто не может пост не соблюдать», — сказала Дроздова.
Не поддаться искушению крайне трудно, если вы соблюдете Великий пост, но в том и заключается его основная сложность. Ранее иерей Островский рассказал Life.ru, как справиться с влекущим ароматом животной пищи постящемуся человеку.
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