Господь поможет: В РПЦ рассказали, что делать при искушении нарушить пост
Иерей Островский: Исповедь пред Богом поможет не сорваться в Великий пост
Великий пост только стартовал, но некоторые уже сталкиваются с соблазном нарушить ограничения и побаловать себя животной пищей. Иерей Русской православной церкви Павел Островский уверен — ошибки в этот период совершают многие, и пост у всех разный. Однако важно не отчаиваться и продолжать закалять тело и душу, рассказал священнослужитель Life.ru.
Нет ни одного человека, который может пройти пост, не ошибаясь, не падая, буквально. Поэтому, если ошибся, идёшь дальше, стараешься меньше ошибаться
Островский порекомендовал в этот период сосредоточиться не на ограничениях, а на добрых делах. Помощь близким, забота об окружающих — вот что подкрепляет духовную силу во время поста.
«Пост — это не про ограничение. В этом никакого смысла нет. Посмотри, что ты можешь сделать доброго для родных, для окружающих. И всё будет нормально», — заверил отец Павел.
А если уж искушение нарушить пост становится невыносимым, священник советует посетить церковь и исповедаться, попросив у Бога прощения за такие мысли. Господь даст силы этого не делать, уверен иерей. Кроме того, в некоторых случаях допустимо отойти от ограничений, отметил Островский. Например, если родственники пригласили в гости и накрыли стол, не нужно устраивать скандалы.
«Если надо, соблюдая и уважая гостеприимство, кушай то, что тебе дают. При этом старайся всё равно как-то не наедаться», — подытожил священник.
Ранее нутрициолог Дарья Хайкина рассказала Life.ru, чем заменить мясо, рыбу и молочные продукты в Великий пост. Эксперт порекомендовала употреблять больше бобовых, сои и круп для поддержания необходимого уровня белка в организме.
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