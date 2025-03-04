Господь поможет: В РПЦ рассказали, что делать при искушении нарушить пост

Великий пост только стартовал, но некоторые уже сталкиваются с соблазном нарушить ограничения и побаловать себя животной пищей. Иерей Русской православной церкви Павел Островский уверен — ошибки в этот период совершают многие, и пост у всех разный. Однако важно не отчаиваться и продолжать закалять тело и душу, рассказал священнослужитель Life.ru.

Нет ни одного человека, который может пройти пост, не ошибаясь, не падая, буквально. Поэтому, если ошибся, идёшь дальше, стараешься меньше ошибаться Павел Островский Иерей Русской православной церкви, настоятель Георгиевского храма в посёлке Нахабино Московской области

Островский порекомендовал в этот период сосредоточиться не на ограничениях, а на добрых делах. Помощь близким, забота об окружающих — вот что подкрепляет духовную силу во время поста.

«Пост — это не про ограничение. В этом никакого смысла нет. Посмотри, что ты можешь сделать доброго для родных, для окружающих. И всё будет нормально», — заверил отец Павел.

А если уж искушение нарушить пост становится невыносимым, священник советует посетить церковь и исповедаться, попросив у Бога прощения за такие мысли. Господь даст силы этого не делать, уверен иерей. Кроме того, в некоторых случаях допустимо отойти от ограничений, отметил Островский. Например, если родственники пригласили в гости и накрыли стол, не нужно устраивать скандалы.

«Если надо, соблюдая и уважая гостеприимство, кушай то, что тебе дают. При этом старайся всё равно как-то не наедаться», — подытожил священник.