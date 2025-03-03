Чем заменить мясо, рыбу и молочные продукты в Великий пост? Советы от нутрициолога

Начался Великий пост, а значит, следующие семь недель верующим придётся жёстко ограничивать себя в еде, отказавшись от пищи животного происхождения. Однако именно в ней содержится важнейший для нашего организма нутриент — белок. Об альтернативных источниках этого вещества на период поста Life.ru рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

«Белок — это фундамент нашего организма. Без него невозможно представить ни красивое тело, ни крепкое здоровье. Это строительный материал для мышц, кожи, волос, гормонов и даже иммунной системы», — напомнила эксперт.

Организм остро реагирует на дефицит белка. Сначала из-за нехватки «строительного материала» страдают мышцы: человек становится слабым, дряблым и вялым. Затем под удар попадают кожа и волосы, так как коллаген и кератин вырабатываются благодаря белку. Параллельно начинает сбоить иммунитет, ведь антитела тоже состоят из этого нутриента. Женщинам до 40 лет необходимо около 0,8 грамма белка на килограмм веса, мужчинам того же возраста — 1,5-2 грамма. Однако с годами потребность в этом веществе увеличивается.

«К сожалению, организму не сильно важно, соблюдаете ли вы пост, спортсмен ли вы, может быть, веган или просто человек, который следит за своим здоровьем… Если у вас будет дефицит белка, то будут вышеперечисленные проблемы», — предупредила Хайкина.

Первым растительным источником белка нутрициолог назвала бобовые, содержащие 20-25 грамм белка на 100 грамм сухого продукта. В рацион можно добавлять чечевицу, нут, фасоль и горох. А чтобы избежать повышенного газообразования, рекомендуется замочить бобовые за несколько часов до готовки. Ещё врач советует постящимся налечь на сою, которая к тому же содержит все незаменимые аминокислоты.

«Самое популярное и доступное: тофу и соевое молоко. К сожалению, многие люди не любят тофу за его вкус. Чтобы данный творог был более вкусным, его можно замариновать в соевом соусе, добавить чеснока и специй, а потом обжарить. Такой способ мариновать соевый творог понравится даже самым изысканным мясоедам», — отметила эксперт.

Наконец, белковый рацион в Великий пост немыслим без круп и псевдозерновых, таких как киноа, гречка, булугур и кус-кус. Они идеально дополняют блюда из бобовых, подытожила собеседница издания.