В РПЦ рассказали, как правильно подготовиться к Великому посту

3 марта у православных христиан начнётся Великий пост и продлится до 19 апреля. Подготовка к нему из-за значимости для верующих отличается от подготовки к другим постам. Что важно сделать, в беседе с Life.ru рассказал настоятель храма в честь Семистрельной иконы Богородицы иерей Илия Савастьянов.

«Период подготовки выделен Церковью и начинается с Недели о мытаре и фарисее, то есть за три недели до начала поста. В эту неделю отменяется пост в среду и пятницу, и всю неделю разрешается вкушение любой пищи. Последняя неделя перед Великим постом называется Сыропустной или Масленичной — на этой неделе христиане уже отказываются от мяса», — отметил он.

Сыропустная неделя выделяется с VI века, когда византийский император Ираклий I после шестилетней изнурительной войны с персидским царём Хосроем дал обет не вкушать мясо в последнюю неделю перед Великим постом. Была одержана победа. Приняв благочестивый обет и ходатайство царя, Церковь ввела этот обычай в свой богослужебный устав, объяснил иерей.

Но важна и духовная подготовка к Великому посту. По словам Савастьянова, до начала поста православные стремятся исповедоваться и причаститься, а также примириться с тем, с кем в ссоре, поэтому последний день перед постом называется Прощёным воскресеньем. В этот день православные просят прощения перед кем согрешили и сами прощают обидчиков. В храмах обычно совершается вечернее богослужение с чином прощения. В среду и пятницу Масленичной недели уже начинает читаться постная молитва Ефрема Сирина.