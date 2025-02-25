Россиянам рассказали, как правильно извиняться в Прощёное воскресенье

Тем, кто хочет получить от близких прощение за нанесённую обиду в Прощёное воскресенье, достаточно произнести простые слова: «Прости меня». Об этом рассказал священник Николай Савченко.

«В ответ должно прозвучать: «Бог тебя простит, прости и ты меня». В молитве Отче наш говорится: «Якоже и мы оставляем должником нашим», — рассказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Собеседник издания добавил, что таким образом в этот день верующие получают прощение не только от других людей, но и от Бога, ведь и сами отпускают грехи своим близким.

У Прощёного воскресенья нет фиксированной даты. Он отмечается накануне Великого поста, который зависит от времени празднования Пасхи. В этом году Прощёное воскресенье будет отмечаться 2 марта.