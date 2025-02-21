Иерей объяснил, «обидятся» ли святые, если им не молиться
Священник Зверев рассказал, как святые относятся к тем, кто им не молится
Среди прихожан бытует мнение, что если молиться лишь двум-трём святым, то всех остальных это может «обидеть». Поэтому некоторые верующие стараются уделить внимание всем иконам, оставив возле них свечки. Об этом рассказал в беседе с aif.ru руководитель миссионерского отдела Иркутской епархии священник Никита Зверев.
По словам священнослужителя, такое мнение ошибочно, поскольку святые не делятся на «сильных» и «слабых», все они равны. Никаких «специализаций» у них тоже нет. Прихожане допускают ошибку, поклонясь иконе святого вместо почитания. Икона — это образ святого. Чтобы лучше понимать, что к чему, следует прочесть житие, в котором будет описан весь его жизненный путь, отметил иерей.
«Были моменты, когда я спрашивал прихожан точно ли, они хотят молиться определённому святому, не зная его житие. После прочтения говорили: «Ой, нет, батюшка, буду другому молиться». Это происходит из-за того, человек видит только грешную жизнь святого до того, как он таким стал, а подвиг, который он совершал, не замечает», — пояснил священник.
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Life.ru