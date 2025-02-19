Грешно ли есть на Пасху дубайский кулич? Мнение священника

В РПЦ отреагировали на появление в продаже дубайских пасхальных куличей с фирменной фисташковой начинкой внутри. В беседе с Life.ru священник Владислав Береговой заявил, что в покупке и употреблении подобной продукции нет никакого греха. Пряный дрожжевой хлеб в преддверии Воскресения Христова может готовить кто угодно по различным рецептам. Главное, чтобы он был освещён в храме, пояснил руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии.

Те куличи, которые мы покупаем в частных пекарнях, в магазинах, всяких ритейлах, — мы не смотрим, кто их готовил. Там вполне возможно, что готовили мусульмане или даже, может быть, грешные атеисты, буддисты или агностики. Для нас не имеет никакого значения, кто готовил этот кулич, потому что для нас имеет значение момент его освящения в храме. А из чего он сделан, как он сделан, по какому рецепту — это уже второстепенно Владислав Береговой Священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии.

Священнослужитель напомнил, что перед Пасхой соцсети начинают пестрить различными рецептами куличей со всевозможными добавками. Кто-то в целях эксперимента добавляет в хлеб орехи, кто-то — цукаты, а третьи — что-то ещё. Например, очень популярным в последние годы стал итальянский кулич: пушистый, мягкий, но очень сложный в исполнении.

«В Австралии он сделан, в Дубае, в Калининграде, в Новой Зеландии — не играет никакой роли. Нет сакральной национальной кухни, нет ничего страшного в том, что в куличе будет дубайская начинка. Если какой-то народ что-то вкусно готовит, то у них нет монополии на производство этого продукта. Мы не сакрализируем дубайское тесто. Если в нём есть мука, орешки, цукаты и ещё что-нибудь, то это нормально», — заверил Береговой.

В завершение собеседник Life.ru добавил, что после освещения в церкви любой кулич станет христианским.