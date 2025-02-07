В Госдуме хотят сделать Пасху и Троицу выходными днями

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев объявил о разработке законопроекта, который сделает Пасху и день Святой Троицы выходными. Так работающие россияне смогут провести православные праздники в кругу семьи, считает парламентарий.

«Чтобы сделать эти дни ещё более значимыми, мы готовим и внесём законопроект. Дополнительный выходной в понедельник, следующий за этими воскресными праздниками», — поделился член «Справедливой России — За правду» с РИА «Новости».

По мнению Гусева, эти праздники являются «светлыми моментами жизни, наполненными радостью, душевным теплом и семейными традициями», и россиянам следует проводить их в кругу родных.