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7 февраля, 04:47

В Госдуме хотят сделать Пасху и Троицу выходными днями

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев объявил о разработке законопроекта, который сделает Пасху и день Святой Троицы выходными. Так работающие россияне смогут провести православные праздники в кругу семьи, считает парламентарий.

«Чтобы сделать эти дни ещё более значимыми, мы готовим и внесём законопроект. Дополнительный выходной в понедельник, следующий за этими воскресными праздниками», — поделился член «Справедливой России — За правду» с РИА «Новости».

По мнению Гусева, эти праздники являются «светлыми моментами жизни, наполненными радостью, душевным теплом и семейными традициями», и россиянам следует проводить их в кругу родных.

Россиянам объяснили, почему в этом году на 23 февраля и 8 марта не будет длинных выходных
Россиянам объяснили, почему в этом году на 23 февраля и 8 марта не будет длинных выходных

Напомним, что подобная практика уже применяется в некоторых регионах страны. Так, 6 февраля глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ о четырёх дополнительных выходных днях в 2025 году, приуроченных к христианским и мусульманским праздникам.

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Life.ru

Антон Голыбин
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