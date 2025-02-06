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Регион
6 февраля, 08:10

В Крыму объявили дополнительные выходные дни из-за религиозных праздников

Аксёнов: В Крыму установили четыре дополнительных выходных дня в 2025 году

В Крыму власти ввели четыре дополнительных выходных дня в 2025 году. Они будут приурочены к христианским и мусульманским религиозным праздникам. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксёнов.

«В 2025 году в Крыму устанавливаются дополнительные нерабочие праздничные дни: 31 марта в связи с празднованием Ораза-байрама, 21 апреля в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения (Пасхи)», — указано в сообщении.

Кроме того, указом выходной день назначен на 6 июня в связи с празднованием Курбан-байрама. Также 9 июня будет нерабочий день из-за празднования дня Святой Троицы.

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А ранее Life.ru сообщал, что в этом году не будет длинных выходных на 23 февраля и 8 марта. По словам директора по персоналу КРОС Дмитрия Дударева, это обусловлено особенностями производственного календаря. Дополнительный выходной перенесут на 8 мая, продлив таким образом праздники в мае.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Stezhkin

Дарья Нарыкова
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