В Крыму объявили дополнительные выходные дни из-за религиозных праздников
Аксёнов: В Крыму установили четыре дополнительных выходных дня в 2025 году
В Крыму власти ввели четыре дополнительных выходных дня в 2025 году. Они будут приурочены к христианским и мусульманским религиозным праздникам. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксёнов.
«В 2025 году в Крыму устанавливаются дополнительные нерабочие праздничные дни: 31 марта в связи с празднованием Ораза-байрама, 21 апреля в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения (Пасхи)», — указано в сообщении.
Кроме того, указом выходной день назначен на 6 июня в связи с празднованием Курбан-байрама. Также 9 июня будет нерабочий день из-за празднования дня Святой Троицы.
А ранее Life.ru сообщал, что в этом году не будет длинных выходных на 23 февраля и 8 марта. По словам директора по персоналу КРОС Дмитрия Дударева, это обусловлено особенностями производственного календаря. Дополнительный выходной перенесут на 8 мая, продлив таким образом праздники в мае.
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