В Крыму объявили дополнительные выходные дни из-за религиозных праздников

В Крыму власти ввели четыре дополнительных выходных дня в 2025 году. Они будут приурочены к христианским и мусульманским религиозным праздникам. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксёнов.

«В 2025 году в Крыму устанавливаются дополнительные нерабочие праздничные дни: 31 марта в связи с празднованием Ораза-байрама, 21 апреля в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения (Пасхи)», — указано в сообщении.

Кроме того, указом выходной день назначен на 6 июня в связи с празднованием Курбан-байрама. Также 9 июня будет нерабочий день из-за празднования дня Святой Троицы.