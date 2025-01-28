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Регион
28 января, 14:13

«Вы плохо верите Богу»: Священник призвал россиян отказаться от контрацепции

Священник Иванов назвал контрацепцию «недоверием к Богу», если речь о семье

Предохраняться во время интимной близости со своим партнёром означает полное недоверие к Богу, если речь идёт о «полноценных супружеских отношениях». Об этом сказал настоятель петербургского храма во имя Пресвятой Владычицы Богородицы игумении горы Афонской Кирилл Иванов во время общения с прихожанами.

«Вы должны понимать, что контрацепция — это, по сути, обращение к Богу: «Мы тебе не доверяем». То есть вы считаете, что у вас нет возможности поднять ребёнка. И при этом вы думаете, что Господь может вам послать ребёнка, не зная, что вы в таких стеснённых обстоятельствах находитесь. Очевидно, что-либо вы плохо верите Богу. Всё-таки Бог лучше вас знает, посылать вам ребёнка или не посылать», — пояснил он.

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Ранее Life.ru писал, что святая вода может не терять своих качеств годами. Если она не изменила цвет, вкус и запах, её можно пить, умываться или использовать для освящения дома. Но хранить воду дольше года всё же не стоит, чтобы не проявлять неуважения к святыне, полагают священники.

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freepik

Татьяна Миссуми
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