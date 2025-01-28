«Вы плохо верите Богу»: Священник призвал россиян отказаться от контрацепции

Предохраняться во время интимной близости со своим партнёром означает полное недоверие к Богу, если речь идёт о «полноценных супружеских отношениях». Об этом сказал настоятель петербургского храма во имя Пресвятой Владычицы Богородицы игумении горы Афонской Кирилл Иванов во время общения с прихожанами.

«Вы должны понимать, что контрацепция — это, по сути, обращение к Богу: «Мы тебе не доверяем». То есть вы считаете, что у вас нет возможности поднять ребёнка. И при этом вы думаете, что Господь может вам послать ребёнка, не зная, что вы в таких стеснённых обстоятельствах находитесь. Очевидно, что-либо вы плохо верите Богу. Всё-таки Бог лучше вас знает, посылать вам ребёнка или не посылать», — пояснил он.