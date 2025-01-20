«Рука Божья вытянула из танка»: Священник поделился историями чудесных спасений бойцов после крещения

Многие российские военные благодарят веру после поистине чудесных спасений в зоне спецоперации. Некоторым бойцам удаётся обмануть смерть сразу после таинства крещения, рассказал священник группировки войск «Днепр» иерей Сергий Мищенко.

«Был случай: человек у меня крестился в прошлом году. И потом присылает мне СМС-сообщение, что горел в танке и успел спастись. И понял, что Господь, говорит, почувствовал, что вот рука Божья его вытянула из этого танка», — поделился священнослужитель с РИА «Новости».

Другой военнослужащий выжил во время обстрела благодаря небольшой ламинированной иконке, которую он заблаговременно спрятал в шлем. Один из осколков угодил бойцу прямо в каску, но лишь оставил там вмятину. По словам Мищенко, многие решают креститься прямо в зоне боевых действий. Совершать таинство часто приходится в блиндажах или даже на передовой, где каждый обряд имеет особую значимость и осознанность.

«Когда человек находится на передовой, он по-другому начинает смотреть на жизнь, по-другому осмысляет всё происходящее», — резюмировал иерей.