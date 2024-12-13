Фронтовой батюшка раскрыл, что говорят на исповеди бойцы СВО
Священник Островский рассказал об исповедях бойцов СВО
Священник Павел Островский рассказал об исповедях бойцов СВО. В эфире радио Sputnik он признался, что не задаёт лишних вопросов. Увидев слёзы в глазах военных, батюшка сразу отпускает им грехи.
«Я не знаю, как другие батюшки (исповедуют. — Life.ru), не хочу их осуждать. Я в себе не чувствую никакого права влезать в это», — отметил священник.
По его словам, участники СВО понимают, что защищают Родину, но зачастую всё равно сожалеют об убийстве вражеских солдат и просят отлучить их от причастия. Островский отметил, что может похвалить бойцов за это.
Ранее Life.ru рассказывал о выплатах, которые назначили ВСУ за российских священников. Награда за мёртвого служителя церкви составляет 10 тысяч евро, за живого – 50 тысяч евро. Священников, как и военных берут в плен, потом пытают, записывая видео и рассылая их родственникам, прихожанам и в патриархию. Несмотря на это, фронтовые батюшки не отказываются от служения на передовой, помогая своим подопечным пережить это непростое время. В связи с этим для них предложили ввести статус ветеранов боевых действий.
ТАСС / Александр Полегенько