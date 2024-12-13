Фронтовой батюшка раскрыл, что говорят на исповеди бойцы СВО

Священник Павел Островский рассказал об исповедях бойцов СВО. В эфире радио Sputnik он признался, что не задаёт лишних вопросов. Увидев слёзы в глазах военных, батюшка сразу отпускает им грехи.

«Я не знаю, как другие батюшки (исповедуют. — Life.ru), не хочу их осуждать. Я в себе не чувствую никакого права влезать в это», — отметил священник.