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Регион
13 декабря, 20:02

Фронтовой батюшка раскрыл, что говорят на исповеди бойцы СВО

Священник Островский рассказал об исповедях бойцов СВО

Священник Павел Островский рассказал об исповедях бойцов СВО. В эфире радио Sputnik он признался, что не задаёт лишних вопросов. Увидев слёзы в глазах военных, батюшка сразу отпускает им грехи.

«Я не знаю, как другие батюшки (исповедуют. — Life.ru), не хочу их осуждать. Я в себе не чувствую никакого права влезать в это», — отметил священник.

Российский священник чудом выжил в зоне СВО после того, как ВСУ посчитали его убитым
Российский священник чудом выжил в зоне СВО после того, как ВСУ посчитали его убитым

По его словам, участники СВО понимают, что защищают Родину, но зачастую всё равно сожалеют об убийстве вражеских солдат и просят отлучить их от причастия. Островский отметил, что может похвалить бойцов за это.

Ранее Life.ru рассказывал о выплатах, которые назначили ВСУ за российских священников. Награда за мёртвого служителя церкви составляет 10 тысяч евро, за живого – 50 тысяч евро. Священников, как и военных берут в плен, потом пытают, записывая видео и рассылая их родственникам, прихожанам и в патриархию. Несмотря на это, фронтовые батюшки не отказываются от служения на передовой, помогая своим подопечным пережить это непростое время. В связи с этим для них предложили ввести статус ветеранов боевых действий.

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Алёна Зиновьева
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