Морпехи и штурмовики ВС РФ отметили Крещение омовением в купелях на передовой

Российские военные из числа христиан отметили Крещение Господня омовением в купелях прямо на позициях в зоне спецоперации. Нарушать многовековую традицию не стали бойцы группировки войск «Запад» и морпехи ТОФ группировки войск «Север», рассказали в Минобороны России.

В ведомстве заверили, что даже в зоне СВО купания проходят с соблюдением всех мер безопасности.

«После проведения праздничного богослужения военные священники освятили воду в крещенской купели и поздравили всех с праздником Крещения Господня. Затем в купель смогли окунуться все желающие», — поделились в МО.

По завершении праздничных мероприятий наши защитники вернулись на боевые посты и продолжили выполнять поставленные задачи.

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