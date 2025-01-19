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19 января, 01:24

Морпехи и штурмовики ВС РФ отметили Крещение омовением в купелях на передовой

Подготовка к крещенскому купанию в зоне СВО. Обложка © Минобороны России

Подготовка к крещенскому купанию в зоне СВО. Обложка © Минобороны России

Российские военные из числа христиан отметили Крещение Господня омовением в купелях прямо на позициях в зоне спецоперации. Нарушать многовековую традицию не стали бойцы группировки войск «Запад» и морпехи ТОФ группировки войск «Север», рассказали в Минобороны России.

В ведомстве заверили, что даже в зоне СВО купания проходят с соблюдением всех мер безопасности.

«После проведения праздничного богослужения военные священники освятили воду в крещенской купели и поздравили всех с праздником Крещения Господня. Затем в купель смогли окунуться все желающие», — поделились в МО.

По завершении праздничных мероприятий наши защитники вернулись на боевые посты и продолжили выполнять поставленные задачи.

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Анатолий Цейко
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