Выливать в канализацию нельзя: Священник объяснил, что делать с прошлогодней святой водой
Священник Савченко: Хранить крещенскую воду дольше года не стоит
Святая вода может не терять своих качеств годами. Если она не изменила цвет, вкус и запах, её можно пить, умываться или использовать для освящения дома. Но хранить воду дольше года всё же не стоит, чтобы не проявлять неуважения к святыне. Об этом Пятому каналу рассказал священник храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко.
Выливать воду в канализацию нельзя. Лучше сделать это в проточную реку, под дерево или полить цветы. Главное, чтобы это было чистое и непопираемое место.
«Это место, где люди не ходят, собаки не бегают, нет каких-то нечистот, не могут туда какие-то нечистоты пролиться или высыпаться. Лучше всего это сделать в протекающую реку, если нет возможности, то под дерево», — пояснил священник.
Набирать воду можно 18 и 19 января — её благодать в эти дни одинакова. Савченко рекомендует пить святую воду утром натощак, запивая её кусочком просфоры и избегая сочетания с алкоголем.
Тем не менее, далеко не всем людям разрешается пить святую воду. В частности, запрет распространяется на грешников. Человеку, пребывающему в нечистоте, для начала нужно пойти в храм, исповедоваться, получить отпущение грехов и допуск к причастию.
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