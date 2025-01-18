Выливать в канализацию нельзя: Священник объяснил, что делать с прошлогодней святой водой

Святая вода может не терять своих качеств годами. Если она не изменила цвет, вкус и запах, её можно пить, умываться или использовать для освящения дома. Но хранить воду дольше года всё же не стоит, чтобы не проявлять неуважения к святыне. Об этом Пятому каналу рассказал священник храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко.

Выливать воду в канализацию нельзя. Лучше сделать это в проточную реку, под дерево или полить цветы. Главное, чтобы это было чистое и непопираемое место.

«Это место, где люди не ходят, собаки не бегают, нет каких-то нечистот, не могут туда какие-то нечистоты пролиться или высыпаться. Лучше всего это сделать в протекающую реку, если нет возможности, то под дерево», — пояснил священник.

Набирать воду можно 18 и 19 января — её благодать в эти дни одинакова. Савченко рекомендует пить святую воду утром натощак, запивая её кусочком просфоры и избегая сочетания с алкоголем.