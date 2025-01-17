До первой звезды: Что можно и нельзя есть в сочельник и Крещение Господне 18 и 19 января

Среди важных традиций, которые чтят православные верующие в праздник Крещение Господне, является не только купание в проруби и поход в церковь, но и застолье, состоящее из особенных блюд. Причём праздничные ужины в сочельник и в Богоявление отличаются, пишет «Вечерняя Москва».

Например, 18 января в народе прозвали «голодной кутьёй», поскольку в этот день запрещается что-либо есть. Садиться за стол можно только после того, как на небе взойдёт первая звезда. Трапеза должна быть полностью постной. В меню могут быть традиционные блюда русской кухни: кутья (каша из пшеницы, ячменя или риса с добавлением сухофруктов), ароматный компот узвар с мёдом, борщ без мяса, вареники, голубцы с начинкой из риса и овощей, допускается рыба и выпечка.

После наступления Крещения 19 января все гастрономические запреты будут сняты. Можно есть что угодно, главное — не переедать. Важно, чтобы на столе стояло определённое количество блюд: 7, 9 или 12. Среди обязательных — узвар и кутья. Завтрак в этот особенный день должен начинаться со святой воды с печеньем в виде крестов. На Руси в центр стола на ужин ставили обжаренного до румяной корочки поросёнка.