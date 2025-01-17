Синоптик огорчил московских «моржей» прогнозом погоды на крещенскую ночь

Он добавил, что только в начале следующей недели столбики термометров начнут опускаться вниз, но незначительно. На данный момент в регионе на 30% водоёмах льда либо нет, либо он очень тонкий. Но если такие погодные условия не могут обрадовать «моржей», то на всех остальных москвичах они скажутся положительно, считает Цыганков.