Синоптик огорчил московских «моржей» прогнозом погоды на крещенскую ночь
Синоптик Цыганков: В крещенскую ночь в Москве будет около нуля градусов
Крещенских морозов в этом году жителям Московского региона ждать не стоит. Температура воздуха обещает держаться 19 января в районе нуля градусов, заявил заместитель руководителя ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
«В крещенскую ночь с субботы на воскресенье будет около нуля, тепло, облачно, местами небольшие осадки», — рассказал синоптик в беседе с интернет-изданием Regions.ru.
Он добавил, что только в начале следующей недели столбики термометров начнут опускаться вниз, но незначительно. На данный момент в регионе на 30% водоёмах льда либо нет, либо он очень тонкий. Но если такие погодные условия не могут обрадовать «моржей», то на всех остальных москвичах они скажутся положительно, считает Цыганков.
«В тёплой погоде для простых жителей Московского региона ничего, кроме плюсов, я не вижу. На дорогах нет снега и гололёда, расходы на топливо меньше», — высказался эксперт.
Ранее желающих искупаться в ледяной воде в Крещение предупредили об опасности для здоровья. Если организм человека не подготовлен, то нельзя находиться в проруби дольше пяти минут, иначе может возникнуть холодовой шок. Он может привести к головокружениям, тошноте и потере сознания. Также в прорубь нельзя лезть людям с сердечно-сосудистыми проблемами и хроническими заболеваниями из-за риска их обострения.
АГН «Москва» / Кирилл Зыков