От тошноты до остановки сердца: Врач предупредила о рисках купания в проруби на Крещение

Врач-терапевт, нефролог Екатерина Аршинская рассказала, чем опасно купание в проруби в Крещение Господня 19 января. Окунаться в ледяную воду надо с осторожностью, поскольку даже у здорового человека от внезапной смены температуры может произойти холодовой шок.

«Холодовой шок — это внезапная и опасная реакция организма на холод. Он вызывается резким сужением кровеносных сосудов и спазмом мышц в ответ на воздействие холода», — рассказала доктор в беседе с «Газетой.ru».

Среди симптомов такого состояния гипервентиляция — холодная вода вызывает резкий вдох, что приводит к быстрой потере углекислого газа и сужению кровеносных сосудов. Это может привести к головокружению, тошноте и потере сознания. Также возможна гипотермия из-за того, что холодная вода резко опускает температуру тела ниже 35 градусов. В результате есть риски возникновения спутанного сознания, сонливости и остановки сердца.