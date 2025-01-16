От тошноты до остановки сердца: Врач предупредила о рисках купания в проруби на Крещение
Врач Аршинская: Купание в проруби может вызвать холодовой шок
Врач-терапевт, нефролог Екатерина Аршинская рассказала, чем опасно купание в проруби в Крещение Господня 19 января. Окунаться в ледяную воду надо с осторожностью, поскольку даже у здорового человека от внезапной смены температуры может произойти холодовой шок.
«Холодовой шок — это внезапная и опасная реакция организма на холод. Он вызывается резким сужением кровеносных сосудов и спазмом мышц в ответ на воздействие холода», — рассказала доктор в беседе с «Газетой.ru».
Среди симптомов такого состояния гипервентиляция — холодная вода вызывает резкий вдох, что приводит к быстрой потере углекислого газа и сужению кровеносных сосудов. Это может привести к головокружению, тошноте и потере сознания. Также возможна гипотермия из-за того, что холодная вода резко опускает температуру тела ниже 35 градусов. В результате есть риски возникновения спутанного сознания, сонливости и остановки сердца.
При холодовом шоке очень важно как можно скорее достать человека из воды, снять с него мокрую одежду и укрыть тёплыми вещами. Необходимо вызвать скорую помощь, чтобы медики проверили все жизненные показатели и нормализовали состояние.
Ранее россиян предупредили о других опасностях купания в ледяной воде. В первую очередь они увеличивают риски развития инфекционных и воспалительных заболеваний. Людям с урологическими болезнями, например, пиелонефритом в стадии обострения, простатитом, венерическими заболеваниями и вовсе противопоказано следовать этой давней традиции. Также лезть в купель не стоит незакалённым людям, тем, у кого есть проблемы с сердцем и сосудами, а также хронические недуги.
АГН «Москва» / Сергей Киселёв