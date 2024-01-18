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18 января, 07:50

Теряется ориентация в воде: Доктор Мясников объяснил, кому опасно купаться в проруби

Доктор Мясников: Незакалённый человек в проруби теряет ориентацию

Для нетренированного человека купание в проруби чревато проблемами со здоровьем. О том, кому опасно окунаться в прорубь на Крещение, рассказал в телеграм-канале российский врач-кардиолог Александр Мясников.

"Кому нельзя: сердечникам, людям с неконтролируемыми хроническими болезнями. Вообще, теплолюбивым любителям посидеть на диване. Тут закалка нужна", — сообщил доктор.

По его словам, нырять в прорубь необходимо только в специально оборудованном для этого месте. Человек без закалки может потерять в воде ориентацию, что приведёт к печальным последствиям, резюмировал специалист.

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Ранее Лайф писал, что во время купания в проруби человек может столкнуться с внезапной смертью. Доктор рассказал, что ледяная вода может спровоцировать инфаркт и опасные аритмии.

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Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Ян Поланин
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