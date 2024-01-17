Медики предупредили о риске внезапной смерти при купаниях в проруби

Купание в крещенские морозы, как и любое погружение в ледяную воду, может стоить человеку жизни. Об этом aif.ru рассказал кардиолог, ведущий специалист по проблеме внезапной смерти, доктор медицинских наук, профессор, председатель научного совета общественной организации "Хрустальное сердце" Леонид Макаров.

Кардиолог пояснил, что внезапное погружение в ледяную воду может спровоцировать спазм коронарных сосудов, которые снабжают кровью сердце. Это может привести к инфаркту и опасным аритмиям — нарушениям сердечного ритма.

"Просто при переохлаждении и снижении температуры тела могут развиваться внезапные опасные сердечные аритмии, ведущие к остановке сердца. Последнее было описано медиками ещё 100 лет назад. Правда, для этого в воде надо находиться достаточно долго, что в крещенские купания обычно не происходит", — пояснил Макаров.

Также он напомнил об опасных заболеваниях сердца и сосудов, с которыми лезть в прорубь точно не стоит: некоторые варианты синдрома удлинённого интервала QT, катехоламинергическая желудочковая тахикардия. Загвоздка в том, что человек об этом может даже не знать.

В свою очередь главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Андрей Малявин рассказал, что прежде, чем окунаться в прорубь, нужно долго к этому готовиться.

"Если человек не занимался закаливанием организма на регулярной основе, то ему точно не стоит купаться в проруби. Всем таким людям купание противопоказано не только на Крещение, но и на протяжении всего холодного времени года. Это опасно для их здоровья, и прежде всего для органов дыхания", — рассказал Малявин.

Так, может развиться тяжёлая пневмония, бронхоспазм (что ещё опаснее для тех, кто страдает бронхиальной астмой или обструктивной болезнью лёгких). И это уже не говоря о том, что переохлаждение провоцирует развитие гриппа и ОРВИ. Ну и, конечно, нельзя выпивать перед окунанием, иначе проблемы с сердцем начнутся даже у здорового человека.