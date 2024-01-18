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18 января, 11:25

Врач рассказала, как быть, если в крещенской проруби свело икроножную мышцу

Терапевт Шмелёва: Сведённую судорогой ногу нужно потянуть к груди

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Прежде чем окунаться в крещенскую прорубь, нужно трезво оценить возможности своего организма и учесть факторы риска, рекомендуют врачи. Особенно опасным нахождение в купели может быть в том случае, если у верующего внезапно сведёт мышцы ног, — из-за резкой боли человек может потерять самообладание, захлебнуться и утонуть.

"Если судорога свела икроножную мышцу, то надо принять согнутое положение и потянуть двумя руками стопу сведённой судорогой ноги на себя к животу и груди", рекомендует терапевт Видновской КБ Минздрава МО Яна Шмелёва в беседе с NEWS.ru.

Другой совет от врача — это задержать дыхание перед погружением в прорубь: так у человека не возникнет ощущения, что его перехватило. Такой дискомфорт в воде может привести к панической атаке, что, в свою очередь, чревато риском утопления.

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Напомним, что Крещение Господне отмечается 19 января. Врачи советуют всем желающим окунуться в проруби находиться в воде не более 15 секунд и предварительно проконсультироваться с врачом. А детей нужно приучать к обряду постепенно, проводя процедуры закаливания, ведь без подготовки детский организм не выдержит перепадов температур.

Марина Калегина
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