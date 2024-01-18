Врач рассказала, как быть, если в крещенской проруби свело икроножную мышцу

Прежде чем окунаться в крещенскую прорубь, нужно трезво оценить возможности своего организма и учесть факторы риска, рекомендуют врачи. Особенно опасным нахождение в купели может быть в том случае, если у верующего внезапно сведёт мышцы ног, — из-за резкой боли человек может потерять самообладание, захлебнуться и утонуть.

"Если судорога свела икроножную мышцу, то надо принять согнутое положение и потянуть двумя руками стопу сведённой судорогой ноги на себя к животу и груди", — рекомендует терапевт Видновской КБ Минздрава МО Яна Шмелёва в беседе с NEWS.ru.