Священник рассказал, как правильно подготовиться к Великому посту

Первая неделя марта начнётся с «чистого понедельника» и Великого поста. О деталях подготовки к нему и самом его смысле рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, протоиерей Константин Харитонов.

Священник отметил, что перед Великим постом следует побеседовать со священником. Он определит меру поста и посоветует, как лучше следует поститься.

«Мы должны поститься как телесно, так и духовно. Нужно молиться, совершать добрые дела, посещать богослужения. Если человек достойно пропостится, то есть принесёт покаяние перед Богом, ущемляя себя в каких-то телесных удовольствиях, во всём покается, то Господь простит ему множество грехов, которые человек совершает в течение жизни», — объяснил священнослужитель.

По словам протоиерея, пост представляет собой жертву и исповедание перед Богом. Господь также постился на земле, когда начал свою проповедь, воздерживаясь от пищи в течение 40 дней. Однако каждый человек определяет свою меру поста, и поститься должны все. Важно также молиться, совершать добрые дела, проявлять милосердие, посещать богослужения, исповедоваться и причащаться.