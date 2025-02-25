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25 февраля, 13:09

Врач назвала болезни, при которых опасно соблюдать Великий пост

Терапевт Чернышова: Людям с больными почками противопоказано поститься

Людям с заболеваниями почек и при обострении любых медицинских проблем не рекомендуется придерживаться Великого поста. Об этом сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова.

В этом году Великий пост длится с 3 марта по 19 апреля. Медик напомнила, что его соблюдение опасно для людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями, включая болезни почек, печени, желудочно-кишечного тракта и дефицит железа. Это также касается тех, у кого обострились хронические заболевания или есть онкологические недуги.

«Во время поста очень сильно ограничено поступление белка, так как исключаются мясные, молочные продукты, яйца. Например, у людей с онкологическими заболеваниями и так дефицит белка – его очень много расходуют раковые клетки. При дополнительных ограничениях у организма не будет сил сопротивляться. Белки нужны для иммунитета», — объяснила врач в разговоре с «Москвой 24».

При нехватке железа важно не отказываться от печени и красного мяса, так как организму необходимо получать гемоглобин. Пост противопоказан детям до семи лет, которым нужны белки для роста и развития. Беременным и кормящим женщинам поститься можно только в редких случаях. В целом, при любых проблемах со здоровьем или особенностях состояния организма рекомендуется обратиться к лечащему врачу и духовнику за советом.

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Ранее диетолог порекомендовала людям, которые планируют поститься, заранее подумать над изменением своего рациона и пищевых привычек, чтобы переход на ограниченное питание получился плавным. Продукты с животными жирами нужно исключать постепенно, меняя их на растительные. Также следует очень аккуратно относиться к разным специям в меню, некоторые из них могут раздражать стенки желудка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Юрий Лысенко
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