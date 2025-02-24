Рамадан 2025: когда начинается и заканчивается пост Что такое Рамадан, что за пост соблюдают мусульмане во время Рамадана. Подробный календарь Рамазана на 2025 год, когда в 2025 году Рамадан начинается и заканчивается, рассказывает Life.ru 23 февраля, 21:27 Пост в Рамадан — один из пяти столпов исламской веры. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lenar Musin

Священный месяц Рамадан — девятый месяц исламского лунного календаря. В 2025 году он выпадает на март.

Можно встретить несколько вариантов его названия — Рамадан или Рамазан. Это одно и то же слово, разница в произношении вызвана фонетикой — в тюркских языках устоялся вариант произношения через «з».

Когда начинается и заканчивается Рамадан в 2025 году

Священный месяц в 2025 году начинается с заходом солнца 28 февраля и продлится до 30 марта. С заходом 30 марта наступит праздник разговения Ураза-байрам (Ид аль-Фитр).

Календарь приёма пищи

Принимать пищу в Рамадан дозволено рано утром (сухур) и вечером (ифтар). Окончание сухура совпадает с началом утренней молитвы (фаджр намаза), а ифтар начинается с призыва на вечернюю молитву (магриб намаз).

История и традиции Рамадана

Рамадан — священный для мусульман месяц, так как именно тогда пророку Мухаммаду были ниспосланы самые первые коранические аяты, которые впоследствии вошли в 96-ю суру. По мнению мусульманских учёных, Мухаммад постился в своей жизни в течение девяти месяцев Рамадана.

Этот период считается временем духовного очищения и приближения к Господу и наилучшим для совершения добрых дел — вознаграждения за благие дела записываются по тысяче за одно.

Священное писание предписывает всем верующим мусульманам соблюдать пост в месяц Рамадан. Также стоит совершать дополнительные молитвы и раздавать милостыню бедным, читать Коран, восхвалять и благодарить Всевышнего.

Пост в месяц Рамадан обязателен для взрослых и здоровых мусульман. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ZouZou

Пост в Рамадан является одним из пяти столпов ислама наряду с намазом, шахадой (свидетельством единобожия), милостыней (закятом) и хаджем в Мекку. Это время не столько воздержания от пищи, сколько очищения души и духовного роста.

Пророк Мухаммад говорил, что каждый день искреннего поста ради Господа отдаляет верующего от ада на расстояние, равное семидесяти годам пути. Он также упоминал, что во время Рамадана шайтаны сковываются цепями.

Что можно и что нельзя делать в Рамадан

Пост

Коран предписывает верующим мусульманам поститься (соблюдать уразу) в Рамадан. Пост предусматривает воздержание от воды, пищи, развлечений, супружеских отношений в светлое время суток — в период от сухура до ифтара.

Пост считается действительным при высказывании намерения. Поститься обязаны все совершеннолетние здоровые мусульмане. От этого освобождаются беременные и кормящие, женщины в период менструации или после родов, дети, пожилые и больные (в том числе душевно), те, кто находится в пути. По выздоровлении, если на то есть возможность, стоит компенсировать пропущенные дни поста.

От поста в Рамадан освобождаются дети. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mama Belle and the kids

Если пост был нарушен умышленно, то этот день также необходимо возместить, а также по возможности выплатить милостыню.

Пост не нарушает приёма лекарств через инъекции. Также можно сдавать кровь, мыться, чистить зубы, не глотая воду, целоваться.

В пост нельзя есть, пить, курить и вступать в интимные отношения в светлое время. А сквернословить, сплетничать, гневаться и ругаться запрещено и днём, и вечером — тем более что в священный месяц тяжесть грехов увеличивается.

Молитвы

В Рамадан принято совершать таравих — ночную молитву, которую читают в мечетях после ночного намаза.

На Рамадан приходится Ляйляту аль-Кадр — Ночь предопределения, когда был ниспослан Коран. Считается, что награда за поклонение, совершённое в эту одну ночь, больше, чем награда за поклонение, совершённое за тысячу месяцев (83 года). Поэтому её мусульмане проводят в молитвах и покаянии. В 2025 году она выпадает на ночь с 26-го на 27 марта.

В Рамадан мусульмане стараются посвятить больше времени поклонению. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anel Alijagic

Милостыня

Мусульмане стараются в Рамадан совершать как можно больше добрых дел, например по возможности раздать милостыню бедным.

Один из её видов — закят аль-фитр. Её выплачивают до праздника Ураза-байрам, чтобы нуждающиеся могли его отметить.

Что можно есть на сухур и ифтар

В сухур рекомендуется употреблять продукты с медленными углеводами. Обычно это каши, цельнозерновые изделия, фрукты, молочные продукты.

Вечернее разговение традиционно начинается с фиников и воды. Далее можно поесть уже полноценно. Лучше выбирать супы, овощные и мясные блюда, избегая излишне жирного и жареного.

Авторы Екатерина Субботина