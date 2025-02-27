Что за день Прощёное воскресенье и как правильно извиняться 2 марта перед началом Великого поста Что такое Прощёное воскресенье и как верующие просят друг у друга прощения в этот день? В чём суть праздника и какие у него традиции? Читайте в материале Life.ru 27 февраля, 16:00 Когда в 2025 году Прощёное воскресенье и что в нельзя делать в этот день. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

Прощёное воскресенье — это последний день Масленицы. Праздник также называется Прощёный день, Воскресенье сыроеда и Неделя Адамова изгнания. Памятная дата встречается только в православной церкви: это уникальный сплав христианской традиции и восточнославянских языческих обычаев. В последнее воскресенье перед Великим постом все верующие просят друг у друга прощения. Почему так повелось и как правильно извиняться, расскажем в материале.

Когда будет Прощёное воскресенье 2025

Прощёное воскресенье в 2025 году будет в последний день Масленицы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Прощёное воскресенье в 2025 году станет финальным днём Масленичной недели. Этот праздник есть в нашем церковном календаре на этот год. Масленица 2025 проходит с 24 февраля. Уже миновала большая часть недели, пятница станет праздником Тёщиных вечёрок, а суббота — Золовкиными посиделками. Прощёное воскресенье придётся на 2 марта 2025 года. В этот день нужно будет попросить прощения у всех родных, близких и знакомых. Также в последний перед Великим постом можно насладиться обычной едой, включающей в себя продукты животного происхождения. Ведь на Великий пост православным христианам придётся примерно на месяц ограничивать себя в пище. А пока на дворе всё ещё Масленица, можно ни в чём себе не отказывать.

В чём суть Прощёного воскресенья

Суть Прощёного воскресенья — в христианском всепрощении. Фото © Freepik

У Прощёного воскресенья есть глубокий религиозный смысл. Главный упор церковной службы и настроений православных мирян в этот день — прощение людям их прегрешений. В Евангелии сказано, что Отец Небесный прощает верующим грехи, если те прощают других людей. Именно так и надо поступать 2 марта на Прощёное воскресенье в 2025 году. Но почему именно в этот день следует особенно усердно просить прощения друг у друга? Ответ на этот вопрос можно найти в Библии. 2 марта верующие вспоминают изгнание из рая Адама и Евы. Первородный грех в итоге был искуплен Иисусом Христом, но в Прощёное воскресенье мы особенно сильно раскаиваемся в проступке, который совершили наши далёкие предки, прародители всех людей.

Как правильно просить прощения в Прощёное воскресенье

В Прощёное воскресенье надо просить прощения искренне и у всех. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem

В течение всего воскресенья можно и нужно просить прощения. Речь не только о тех людях, кого вы обидели. Прощёное воскресенье предполагает, что прощения вы будете просить у всех подряд: у родственников, друзей, близких, коллег, партнёров, соседей, курьеров по доставке еды и даже малознакомых людей, в том числе прохожих на улице. В ответ они должны сказать следующее: «Бог простит, и ты меня прости». Если вас самих кто-то обидел или слегка оскорбил, вам тоже нужно обязательно простить этого человека, так требуют каноны праздника. Не держите зла на людей, которые просят у вас прощения. Помните: прощать надо от чистого сердца, активно и искренне, не только на словах. А слова стоит подтверждать делом потому, что Бог в особенности любит добрые дела. При желании вы даже можете простить долги, если в вашем кругу общения есть должники. Это прекрасный день, чтобы прекратить давнюю вражду с соседом по лестничной клетке.

Православные традиции на Прощёное воскресенье

Православные священники на Прощёное воскресенье читают чин прощения. Фото © Life.ru.

Прощёное воскресенье — исконно православный праздник, поэтому 2 марта 2025 года особо важную роль играют традиции восточного христианства. На вечернем богослужении в церкви совершают специальный чин прощения. Подробно о том, как его читать в церквях, мы ещё расскажем, а пока можно погрузиться в историю. Данный обычай возник не просто так.

Чин прощения появился давным-давно, ещё до разделения церквей. Впервые его можно заметить у египетских монахов. Для того чтобы усилить подвиг молитвы, братья покидали монастырь и уходили совершать аскетические практики в пустыню на все сорок дней поста. Каждый из них «терялся» среди песков поодиночке. Увидеть друг друга снова можно было только уже на Пасху. Возвращались не все: кто-то из монахов умирал от жажды, кого-то засыпало песком, кто-то был растерзан дикими зверьми. Поэтому в последний день перед постом братья просили друг у друга прощения на случай, если при жизни они уже никогда не увидятся.

Сейчас чин прощения уже не так опасен для жизни. Церковь вспоминает «выдворение» первых людей из рая. Богослужение в народе называется Адамово изгнание, и в Триоди на церковную службу Прощёного воскресенья как раз вспоминают Адама и Еву. На литургии читают Евангелие от Матфея, а именно зачало 17-е. В нём говорится о божественном прощении грехов, важности соблюдения поста и коллекционировании духовных сокровищ, то есть добродетелей. Песнопения Прощёного воскресенья в молитвенной церковной книге Триоди постной сравнивают состояние христиан в этот день со страданиями Адама, покинувшего рай.

Чин прощения происходит примерно так. Священник говорит верующим: «Благословите мя, отцы святии, братия и сестры, и простите ми, грешному, елика согреших в сей день и во вся дни живота моего делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы». Верующие ему отвечают: «Бог простит тя, отче святый. Прости и нас, грешных, и благослови». На это священник отвечает: «Благодатию Своею Бог да простит и помилует всех нас». Таким образом, в этот день у священника с паствой происходит равный диалог, включающий в себя прощение друг друга.

Что можно и чего нельзя делать в Прощёное воскресенье 2 марта

В праздник Прощёное воскресенье много чего можно делать, но ругаться матом нельзя. Фото © Life.ru.

В традиции Русской православной церкви на Прощёное воскресенье особенно важно вспоминать первородный грех, Адама и Еву, а также то, что людские прегрешения в итоге искупил своей жертвой Иисус Христос. А у мирян этот праздник приобретал причудливые формы, так как церковный смысл смешивался с обычаями, которые остались в памяти народа ещё с языческих времён. Конечно, есть список действий, которые можно и нельзя делать 2 марта.

Для православных мирян Прощёное воскресенье — день заговенья, последний раз перед постом, когда можно поесть что-то, кроме растений. Поэтому можно устраивать семейное застолье. Всем верующим 2 марта можно и нужно просить друг у друга прощения. Вечером можно вспомнить своих мёртвых и сходить на кладбище попрощаться с ними. Сходить в баню тоже разрешается. То, что осталось от праздничного обеда, либо сжигается, либо отдаётся животным. А посуду необходимо тщательно помыть. Сжечь чучело Масленицы — это обязательный обычай на Прощёное воскресенье. Причём в разных регионах были разные традиции насчёт сжигания чучела. Например, в Костромской губернии мужчины ездили на санях по деревне в соломенных шапках, а потом собирали их и сжигали. Причём это называлось «сожжением соломенного мужика».

С тем, что можно делать на Прощёное воскресенье, мы разобрались. А ниже представим список поступков, которые ни в коем случае в этот праздник совершать нельзя. Вот они. Нельзя отказывать в прощении.

Нельзя просить прощения неискренне.

Нельзя планировать злой умысел.

Нельзя ругаться, материться и ссориться.

После застолья запрещён тяжёлый физический труд.

Приметы на Прощёное воскресенье 2 марта

Наш народ на Прощёное воскресенье придумал множество примет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / jusvic

Русский народ празднует Масленицу уже тысячелетиями, и это без учёта славянских языческих традиций торжества, которые уходят корнями в культы древней индоевропейской цивилизации, а это уже десятки тысяч лет. За это время сложилось несколько примет на Прощёное воскресенье, которые могут предсказывать будущее. Поделимся этими приметами.

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Прощёное воскресенье — светлый праздник, насыщенный глубоким религиозным смыслом. В этот день надо радоваться, искренне просить прощения не только у родных и близких, но и у незнакомцев, а также рекомендуется сходить в церковь. Там вы вспомните об Адаме и Еве и послушаете чин прощения. А пока ещё можно есть что-то, кроме крупы, пройдите тест Life.ru о том, какой вы блинчик.

Авторы Любовь Свободная