Первая неделя Великого поста 2025: Как питаться, что можно и чего нельзя делать 3 по 9 марта

Масленица, то есть Сыропустная неделя, уже закончилась. Начался Великий пост, и с 3 по 9 марта проходит его первая неделя. Первая седмица Великого поста — самая строгая. Её ещё называют Торжеством православия. В эту неделю ограничения для постящихся самые жёсткие. В материале расскажем, что делать в первую неделю Великого поста и кому лучше воздержаться от строгой аскезы.

Как называется первая неделя Великого поста

Первая неделя Великого поста — это Торжество православия. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Первую неделю Великого поста также называют первой седмицей, а в церковной традиции живут такие наименования, как Торжество православия, или просто Православие. Этот праздник установили константинопольские священники в 843 году по случаю победы классического православия над ересью иконоборчества. В Византии было два периода, когда иконоборческие настроения преобладали и простой народ под влиянием еретиков уничтожал иконы, и даже государство запрещало святые образа. Но император Михаил III вместе с его матерью Феодорой и патриархом Мефодием восстановили почитание икон.

Первая седмица Великого поста в народе также называется Фёдоровой неделей, Тужилками по масленице или Сборной. Название Фёдорова неделя связана не с Феодорой, а с православным святым Фёдором Тироном. Именно благодаря этому святому православные на праздники готовят кутью: Тирон посоветовал всем верующим есть это блюдо, когда император Юлиан Отступник осквернил всю остальную еду идоложертвенной кровью.

Первая седмица Великого поста 2025 года: что можно делать

В первую неделю Великого поста можно поститься и ходить в храмы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kazakova Yana

Первая неделя Великого поста в 2025 году начинается с праздника Чистый понедельник. В этот день верующие должны голодать, а ещё неплохо было бы убраться в жилище. Всю первую неделю нужно от души молиться и посещать храм, не пропуская ни одной службы. Вместо привычных развлечений надо сосредоточиться на добрых делах, подаянии нищим, взаимопомощи. Вместо художественной литературы надо читать духовную: Библию и жития святых.

Великий пост 2025: Что нельзя делать на неделе с 3 по 9 марта

В первую неделю Великого поста нельзя желать другому зла. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pressmaster

Первая неделя Великого поста, также первая седмица Четыредесятницы, строга по своим запретам. Верующим нельзя сквернословить и ругаться. Плохие вещи запрещены как в мыслях, так и в поступках: даже не думайте о том, чтобы с кем-то подраться, и не завидуйте. Вечеринки и большие весёлые застолья тоже под запретом. В первую седмицу нельзя лениться, интимную жизнь тоже следует отложить на апрель. На развлекательные мероприятия с 3 по 9 марта тоже лучше не ходить. Жаль, что на первую неделю поста в 2025 году выпадает праздник 8 Марта.

Седмица 1-я Великого поста: как питаться

В первую неделю Великого поста нужно соблюдать строгий пост. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Первая неделя Великого поста — самая строгая и по пищевым ограничениям. В понедельник, вторник и четверг Типикон советует «полное воздержание от пищи» — то есть в эти дни мы вообще ничего не едим. В среду и пятницу в храмах совершают литургию Преждеосвященных Даров, в ходе которой верующие причащаются — по сути, впервые за день что-то едят. После литургии тоже можно поесть, но это должно быть сухоядение. В материале Life.ru о Великом посте 2025 мы рассказывали, что такое сухоядение: это самый строгий чин поста, когда можно есть только холодную пищу без масла. Это, как правило, хлеб, овощи, орехи и фрукты. На выходных предусмотрено послабление в чине поста: можно есть пищу вместе с маслом.

Великий пост 2025: кому нельзя голодать

Великий пост с его строгими правилами — практика не для всех. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Если наши предки отличались крепким здоровьем и могли позволить себе ничего не есть целую неделю, то о нас с вами такого не скажешь. Даже в древние времена Церковь разрешала некоторые послабления в чине поста для тех, у кого есть проблемы со здоровьем. Вместо полного голодания им можно было есть хлеб и воду. Life.ru поговорил с детским эндокринологом и нутрициологом Дарьей Хайкиной, чтобы выяснить, кому лучше воздержаться от строгого поста в первую седмицу. Дарья выделила несколько групп людей, кому нельзя поститься.

Беременные и кормящие женщины. В период беременности или кормления у женщины дефицит питательных веществ, ей необходим животный белок, витамины и минералы. Это важно не только для неё, но и для ребёнка.

В период беременности или кормления у женщины дефицит питательных веществ, ей необходим животный белок, витамины и минералы. Это важно не только для неё, но и для ребёнка. Дети и подростки . У них ещё не сформирован полный обмен веществ, а организм интенсивно растёт, поэтому нуждается в полном комплексе питательных веществ. Если неделю ничего не есть, развивающийся организм столкнётся с задержкой роста или ухудшением памяти.

. У них ещё не сформирован полный обмен веществ, а организм интенсивно растёт, поэтому нуждается в полном комплексе питательных веществ. Если неделю ничего не есть, развивающийся организм столкнётся с задержкой роста или ухудшением памяти. Люди с хроническими заболеваниями. Это болезни сердца и сосудов, недуги ЖКТ, диабет и аутоиммунные заболевания, например красная волчанка или ревматоидный артрит. В первом случае людям не хватает важных минералов, калия и магния, поэтому голодание может ухудшить состояние. Язвы, гастрит и панкреатит могут от строгого поста стать хуже. У людей с диабетом от голодания может начаться гипогликемия. А при аутоиммунных заболеваниях пост является стрессом для организма и приводит к ухудшению состояния.

При этом врач отмечает, что послабления в чине поста встречаются в церковной литературе ещё в древние времена. А если вы принадлежите к какой-либо из вышеуказанных групп, вам стоит либо вовсе отказаться от жёсткого поста в первую седмицу, либо поговорить со своим духовником о том, каким образом соблюсти все церковные уставы и при этом не навредить собственному здоровью.

Почему-то забывается, что во время поста есть множество послаблений, если речь касается здоровья. И эти послабления придумали не врачи XXI века, а многие святые в своих учениях говорили об этом. Например, святой Иоанн Златоуст, святитель Феофан Затворник, Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский, святой Амвросий Оптинский и другие. Дарья Хайкина Детский эндокринолог, нутрициолог

Важные праздники первой седмицы Великого поста

В первую неделю Великого поста, с 3 по 9 марта 2025 года, празднуется несколько православных праздников. Первый день Великого поста называется Чистый понедельник. Это день очистительных обрядов, именно поэтому сегодня так важно убраться в жилище. Последний день недели, воскресенье, — это Торжество Православия. В пятницу, 7 марта, отмечают день памяти Мучеников Маврикия и 70 воинов, а в Международный женский день, субботу 8 Марта, православные празднуют обретение мощей Матроны Московской.

В православии на первую седмицу Великого поста приходится много праздников. Фото © Freepik