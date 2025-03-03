Мощная магнитная буря обрушится на Землю уже 4 марта. Сколько продлится геошторм с силой Kp 5 Как и предсказывали учёные Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН), весна началась с магнитных бурь. Сильный шторм начнёт терроризировать нас уже 4 марта, сколько он продлится? 3 марта, 11:00 Магнитная буря в пять баллов накроет Землю 4 марта. Сколько продлится? Обложка © Kandinsky

Солнечная активность, постоянно влияющая на нашу планету, нередко проявляется в виде геомагнитных возмущений, которые могут существенно отразиться на самочувствии людей. Первая магнитная буря марта, предсказанная специалистами Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН), заслуживает особого внимания. Влияние геошторма на организм человека может быть весьма ощутимым, вызывая целый спектр негативных последствий. В этой статье мы рассмотрим, как именно солнечные вспышки и связанные с ними геомагнитные бури воздействуют на наше здоровье, какие симптомы могут сигнализировать о таком воздействии и, что наиболее важно, как можно минимизировать негативные последствия магнитной бури 4 марта и защитить себя от её влияния.

Магнитная буря 4 марта: какой силы будет и сколько продлится

Как мы уже рассказывали ранее в прогнозе магнитных бурь на март 2025 года, учёные предвещали нам очень сложный первый месяц весны. И дело даже не в большом количестве астрологических явлений и коридоре затмений, а в том, что на Солнце всё чаще происходят сильные выбросы плазмы, которая летит потом в сторону Земли, из-за чего и появляются магнитные бури, влияющие на наше самочувствие. Ждать ближайший геошторм стоит уже вечером 4 марта.

По данным учёных Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН), в ночь с 4-го на 5 марта 2025 года нас ждёт сильная магнитная буря практически второго уровня мощности. Начнётся геошторм около 21 часа по московскому времени. Сначала его сила будет G1, но уже к полночи перейдёт эту отметку и начнёт стремиться вверх. Геошторм с силой G1–G2 будет сохраняться до середины следующего дня и только после 12 часов по мск 5 марта начнёт сбавлять обороты.

Кто в зоне риска пострадать от магнитной бури 4-го и 5 марта

Влиянию магнитных бурь особенно подвержены люди с уже существующими проблемами в организме. Это не означает, что здоровые люди полностью защищены, но у тех, кто имеет определённые заболевания, реакция на геомагнитные возмущения будет значительно сильнее и выраженнее.

Магнитная буря мощностью Kp 5 в марте 2025: кто рискует ощутить на себе влияние геошторма в полной мере? Инфографика © Life.ru

В группе риска находятся: люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями: гипертонией, гипотонией, ишемической болезнью сердца, аритмией. Колебания магнитного поля могут провоцировать скачки артериального давления и ухудшать работу сердца;

гипертонией, гипотонией, ишемической болезнью сердца, аритмией. Колебания магнитного поля могут провоцировать скачки артериального давления и ухудшать работу сердца; люди с заболеваниями нервной системы: мигренью, эпилепсией, неврозами. Магнитные бури в марте 2025 года могут усиливать головные боли, провоцировать приступы и обострять нервно-психические расстройства;

мигренью, эпилепсией, неврозами. Магнитные бури в марте 2025 года могут усиливать головные боли, провоцировать приступы и обострять нервно-психические расстройства; люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата: артритом, артрозом. Усиление боли в суставах — частый спутник магнитных бурь;

артритом, артрозом. Усиление боли в суставах — частый спутник магнитных бурь; люди с ослабленным иммунитетом. В периоды геомагнитной активности снижается сопротивляемость организма к инфекциям;

В периоды геомагнитной активности снижается сопротивляемость организма к инфекциям; беременные женщины. Гормональные изменения и повышенная чувствительность организма делают будущих мам более уязвимыми к влиянию магнитных бурь в марте 2025;

Гормональные изменения и повышенная чувствительность организма делают будущих мам более уязвимыми к влиянию магнитных бурь в марте 2025; старики. С возрастом снижается адаптивность организма к внешним воздействиям, поэтому влияние магнитных бурь может быть более выраженным;

С возрастом снижается адаптивность организма к внешним воздействиям, поэтому влияние магнитных бурь может быть более выраженным; люди с хроническими заболеваниями: будь то проблемы с желудочно-кишечным трактом, дыхательной или эндокринной системой, — все заболевания могут обостриться во время магнитных бурь в марте 2025.

Как пережить магнитную бурю 4-го и 5 марта 2025

Как защитить организм от негативного влияния магнитных бурь 4-го и 5 марта. Фото © Shutterstock / FOTODOM / foto_and_video

Во время сильной магнитной бури 4-го и 5 марта важно следить за своим здоровьем. Людям с хроническими заболеваниями, в особенности сердечно-сосудистой системы, необходимо строго придерживаться предписанного лечения и регулярно контролировать артериальное давление.

Чтобы минимизировать негативное воздействие геомагнитных колебаний мощностью G1 4-го и 5 марта, следует заранее узнавать о прогнозах магнитных бурь. Это позволит подготовиться к периодам повышенной солнечной активности и принять необходимые меры предосторожности для улучшения самочувствия.

Авторы Карина Морозова