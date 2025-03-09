Почему в СССР третий этаж называли «еврейским»: Раскрываем секрет советских многоэтажек

Каждый дом хранит свои секреты, а городская культура — свои мифы. Среди них особое место занимает феномен «еврейского этажа». Многие из нас слышали, что третий этаж в многоквартирных домах советской постройки негласно считался «еврейским». Но откуда взялось это название и что стоит за этим культурным явлением? Мы решили разобраться в происхождении этого городского мифа и понять, была ли в нём доля правды или это просто ещё одна байка из серии «соседи говорили».

Золотая середина для практичных людей

Еврейский этаж в советских домах: история феномена. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gold Picture

Третий этаж — это своеобразная золотая середина между нижними и верхними этажами. Не слишком высоко, чтобы задыхаться от подъёма по лестнице, и не слишком низко, чтобы страдать от уличного шума и непрошеных гостей. Народная молва связывает выбор именно третьего этажа с практичностью, которая якобы свойственна еврейской культуре. Подъём на третий без лифта не представляет серьёзных трудностей даже для пожилых людей или тех, кто несёт тяжёлые сумки. А в случае поломки лифта — это оптимальный вариант среди всех остальных этажей.

Безопасность превыше всего

Вопросы безопасности всегда были важны для людей, особенно для тех, кто исторически сталкивался с преследованиями. Первый и второй этажи традиционно считаются более уязвимыми для квартирных краж — слишком легко забраться через окно или балкон. Начиная с третьего этажа, такой риск существенно снижается. При этом в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации с третьего этажа ещё можно спастись, спустившись по верёвке или даже прыгнув на растянутый внизу тент — чего уже не скажешь о пятом или девятом этажах.

Экологический фактор

Советские многоэтажки и еврейский выбор третьего этажа. Фото © ТАСС / Александр Яковлев

Существует мнение, что на третьем этаже воздух чище, чем на первых двух. Выхлопные газы от машин, пыль с тротуаров и дорог поднимаются примерно до уровня второго этажа, а выше уже заметно чище. При этом верхние этажи в советских домах без лифта не пользовались популярностью из-за необходимости ежедневного преодоления множества ступенек. Третий этаж в этом плане представлялся идеальным компромиссом — достаточно высоко для чистого воздуха, но не слишком высоко для ежедневного подъёма.

История и культурная память

Исследователи городского фольклора отмечают, что традиция связывать третий этаж с еврейскими семьями могла сформироваться в послевоенное время, когда происходило активное строительство. В некоторых городах действительно наблюдалась тенденция, когда семьи определённого происхождения селились компактно, создавая своеобразные микросообщества. Выбор этажа мог быть связан как с практическими соображениями, так и с культурными традициями или даже с неформальными договорённостями при распределении жилья.

«Еврейский этаж» — миф или реальность?

Третий этаж в СССР: еврейская мудрость или практичность. Фото © ТАСС / В. Матыцин

Но, конечно, связь между третьим этажом и еврейской общиной — скорее городская легенда, чем доказанный факт. В советскую эпоху люди редко могли выбирать этаж по своему желанию. Жильё распределялось централизованно, и возможность выбора была минимальной. Тем не менее, некоторые культурные стереотипы и предпочтения действительно существовали и могли влиять на выбор жилья при наличии такой возможности.

Мудрость поколений

Нельзя недооценивать рациональность выбора третьего этажа независимо от национальной принадлежности жильцов. Во многих культурах ценится практичность и предусмотрительность. Третий этаж действительно сочетает в себе множество преимуществ: умеренную физическую нагрузку при подъёме, относительную защищённость от уличного шума и пыли, безопасность от взломов и при этом возможность эвакуации в экстренных случаях. Возможно, именно эта рациональность и породила легенду о «еврейском этаже».

Феномен еврейского этажа в советских реалиях. Фото © ТАСС / Ч. Мезин