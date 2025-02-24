Топ-7 странностей советских квартир, в которых все мы жили, но удивляемся до сих пор

Советские квартиры — это целая эпоха в архитектуре и дизайне. Мы привыкли к ним с детства, но, если посмотреть на жилплощадь свежим взглядом, можно обнаружить много странных, а иногда даже абсурдных решений. Почему входные двери открывались внутрь? Зачем в ванной комнате было окно? Почему кухни были настолько крошечными, что там едва помещались два человека? Эти вопросы до сих пор вызывают интерес, особенно у тех, кто вырос в хрущёвках и брежневках. Давайте разберём семь главных чудаковатостей советских квартир и узнаем, зачем их вообще придумали.

1. Окошко между ванной и кухней

Зачем в квартирах СССР в ванной делали окно на кухню. Фото © ТАСС / Артур Новосильцев

Если у вас когда-то была квартира в хрущёвке, вы точно помните это странное окошко. Оно соединяло ванную комнату с кухней или коридором и служило сразу нескольким целям: экономия электроэнергии — в ванной всегда был естественный свет; вентиляция — влажный воздух быстрее уходил; безопасность — если человек заперся в ванной, его можно было достать через это окно. Сейчас такие решения кажутся необычными, но в советские времена их считали практичными.

2. Ниши под подоконниками вместо холодильника

Советские квартиры проектировались в эпоху, когда бытовая техника ещё не была широко доступной. Поэтому в некоторых квартирах под подоконниками делали специальные ниши. Зимой они заменяли холодильник, помогая хранить продукты на холоде. В наши дни такие конструкции практически исчезли, но когда-то они были настоящей находкой.

3. Открытые балконы

Почему в домах СССР строили открытые балконы. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В советских домах балконы чаще всего оставались незастеклёнными. Это было дешевле и практичнее. Балконы служили местом для сушки белья, хранения лыж и велосипедов, а иногда — просто местом, где можно было выйти и подышать свежим воздухом. Массовое застекление балконов началось уже в 90-е, когда люди стали приспосабливать их под жилые помещения или кладовки.

4. Входные двери, которые открываются внутрь

Сегодня большинство входных дверей открываются наружу, но в советских домах их делали наоборот. Это было неслучайное решение: узкие подъезды не позволяли распахивать двери наружу, чтобы не мешать соседям. К тому же в случае пожара или другой экстренной ситуации дверь можно было выбить и быстро выбраться.

5. Антресоли — спасение от нехватки места

Что такое антресоли и зачем их делали в советских квартирах. Фото © novikovski.livejournal.com

Ещё одна типичная черта советских квартир — антресоли. Это небольшие шкафчики под потолком, где хранились ненужные, но ценные вещи: зимние вещи летом, старые газеты, банки с вареньем. В условиях ограниченного пространства они были незаменимы.

6. Крошечные кухни

Советские кухни — это испытание на прочность. Их размеры редко превышали 5–6 квадратных метров. Почему они были такими маленькими? Во-первых, квартиры строились с расчётом на массовое заселение, поэтому экономили пространство. Во-вторых, власти надеялись, что люди будут чаще питаться в столовых. Но советские хозяйки не захотели отказываться от домашней кухни, даже если для этого приходилось лавировать между плитой и холодильником.

7. Наполовину окрашенные стены в подъезде

Загадка наполовину окрашенных подъездов в домах времён СССР. Фото © novikovski.livejournal.com

Если вспомнить типичный подъезд советского дома, сразу перед глазами встаёт характерная покраска: нижняя часть стен — зелёная или синяя, верхняя — белая. Почему именно так? Во-первых, краска тёмных оттенков скрывала грязь и следы от пальцев, чем краска светлых тонов. Во-вторых, такая разметка помогала ориентироваться в дыму при пожаре. В эпоху СССР обо всём старались думать максимально практично.