В Минэкономразвития рассказали о влиянии санкций на определение курса рубля на бирже
Решетников: Санкции разрушили биржевой механизм определения курса рубля
Санкции фактически разрушили биржевой механизм определения курса рубля. Это делает рынок более волатильным, а курс колеблется сильнее. Об этом доложил глава Минэкономразвития Максим Решетников в разговоре с журналистами.
«У нас сейчас рынок гораздо более волатильный с прошлого года после того, как биржевой механизм по факту оказался разрушен. Мы сейчас работаем через небиржевую регистрацию контрактов», — сказал глава Минэкономразвития.
Мосбиржа была включена в санкционный список США в июне прошлого года. После этого биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. С 13 июня 2024 года ЦБ устанавливал официальные курсы американской и европейской валют по рабочим дням на основании отчётности банков и информации внебиржевых торгов. С 27 декабря 2024 года Банк России устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединённых данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
Ранее Life.ru рассказывал, что курс американской валюты по состоянию опустился ниже 90 рублей, составив 89,66 рубля. Тенденция к ослаблению доллара по отношению к российской валюте наметилась после беседы между президентом РФ Владимиром Путиным и его коллегой из США Дональдом Трампом.
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