В Минэкономразвития рассказали о влиянии санкций на определение курса рубля на бирже

Санкции фактически разрушили биржевой механизм определения курса рубля. Это делает рынок более волатильным, а курс колеблется сильнее. Об этом доложил глава Минэкономразвития Максим Решетников в разговоре с журналистами.

«У нас сейчас рынок гораздо более волатильный с прошлого года после того, как биржевой механизм по факту оказался разрушен. Мы сейчас работаем через небиржевую регистрацию контрактов», — сказал глава Минэкономразвития.

Мосбиржа была включена в санкционный список США в июне прошлого года. После этого биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. С 13 июня 2024 года ЦБ устанавливал официальные курсы американской и европейской валют по рабочим дням на основании отчётности банков и информации внебиржевых торгов. С 27 декабря 2024 года Банк России устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединённых данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.