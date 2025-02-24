С 1 марта курс доллара выйдет на уникальную отметку. Сколько будет стоить рубль В конце февраля на валютном рынке начался ажиотаж. Люди бросились скупать доллары на фоне снижения курса и на ожиданиях, что в марте курс вырастет. Но стоит ли ждать подорожания валюты с 1 марта и до какой отметки может опуститься доллар? 23 февраля, 21:20 Курс рубля растёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Что изменилось на валютном рынке в конце февраля

Люди сейчас массово скупают валюту. В четверг доллар опускался до 88,64 рубля, а в пятницу торговался около 89,5. Такая тактика поведения на рынке привычна многим. В периоды колебания стоимости валют люди пытаются заработать на курсовой разнице. Тем не менее сейчас эта стратегия может быть неоправданна.

— На фоне снижения курса народ решил, что пора запасаться долларами, – вдруг в марте он рванёт вверх? Но стоит ли поддаваться этому ажиотажу и ждать роста доллара весной? Давайте посмотрим на ситуацию трезво и попробуем понять, куда всё идёт. Сейчас рубль укрепляется, и главный повод для этого — новости о возможном потеплении отношений между Россией и США. Инвесторы надеются, что администрация Трампа ослабит часть санкций и это даст рублю дополнительную поддержку. Представьте, что с экономики снимают тяжёлый груз — дышать становится легче, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Но он не рекомендует торопиться с оптимизмом: даже если санкции смягчат, рубль вряд ли надолго улетит вверх. Слишком сильный рубль невыгоден ни правительству, ни экспортёрам: бюджет зависит от нефтегазовых доходов, а они в рублях снижаются, когда доллар дешёвый.

Владислав Антонов отметил, что есть и другие причины укрепления. Из-за санкций многие совершают сделки в национальных валютах, а доллар с евро стали для России «токсичными» активами. Скоро начнётся налоговый период, и экспортёры традиционно начнут продавать валюту, чтобы рассчитаться с государством. Поток валюты увеличивается, и рубль получает поддержку. Нефть тоже играет свою роль, но пока не главную: Brent держится около 75 долларов за баррель, и хотя проблемы в ОПЕК+ её поддерживают, глобальные факторы сдерживают рост.

Прогноз курса рубля с 1 марта

В конце февраля на рубль в меньшей степени влияют фундаментальные причины: торговый баланс, налоговый период, текущие трансакционные ограничения в отношении экспортёров. В фокусе внимания инвесторов — геополитика.

— Ожидания смягчения санкций и геополитической разрядки практически полностью определяют текущий курс. С учётом сверхвысокой волатильности можно говорить лишь о сильных исторических уровнях поддержки. При сохранении текущего тренда — это 86,5 рубля, и далее уровни в районе 85 и 83, — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

Курс доллара снизился. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sambulov Yevgeniy

Однако, по его словам, вряд ли курс закрепится в районе этих уровней. Даже в случае геополитической разрядки с учётом текущего финансового счёта и торгового баланса справедливый курс отечественной валюты — выше 90 рублей.

— Люди скупают доллары, потому что боятся: вдруг курс сейчас низкий, а потом резко подскочит до 100 или даже 120 рублей? Но я вижу ситуацию так: рынок сейчас живёт в условиях постоянной неопределённости. Если новости про снятие санкций продолжат радовать, доллар может упасть до 87 рублей. Однако более вероятный сценарий — коридор 90–100 рублей. Почему не выше? Комфортнее держать курс поближе к 100 или даже 105 рублям — это помогает бюджету и экспортёрам, — рассказал Владислав Антонов.

Он отметил, что люди часто действуют на эмоциях: видят снижение курса и бегут покупать доллары, думая, что перехитрят рынок. Но история показывает, что такие «игроки» чаще теряют, чем выигрывают.

— Сейчас можно купить доллар в банках по среднему курсу 93 рубля, но заработаешь ли ты? Давайте посчитаем. Если доллар с 89,5 рубля дойдёт до 100 — это 11,7% прибыли. До 105 — 17,3%. А если брать наличные по 93, то доходность ещё ниже: 7,5% до 100 и 13% до 105. А теперь сравните: вклад под 23% годовых на 6 месяцев, что выше курсовой доходности, но без нервов и беготни. В последние годы многие пытались заработать на валютных скачках, но чаще оставались в минусе, — рынок обманчив, как мираж в пустыне, — добавил Владислав Антонов.

Попытки сыграть на колебаниях валютного курса часто приводят к значительным потерям. В последние годы многие трейдеры и инвесторы не раз оказывались в убытках, стремясь предугадать движение курсов. На этот момент обратил внимание эксперт компании «Сравни» Алексей Лоссан.

— Валютный рынок подвержен множеству факторов, что делает его крайне сложно предсказуемым. В марте ситуация может оставаться нестабильной. Несмотря на текущее снижение курса доллара, ряд факторов, включая влияние международной политики и внутренние экономические условия, могут способствовать его укреплению, — добавил Алексей Лоссан.

С учётом повышенной волатильности, вызванной эмоциями, а не фундаментальными факторами на российском рынке, рубль может показывать сильные импульсные движения в обе стороны — диапазон может быть очень широким, вплоть до таких уровней, как от 80 до 110 рублей за доллар США. Такой прогноз сделала ведущий аналитик «Цифры брокер» Наталия Пырьева.

— Позитивный сантимент, вызванный ожиданиями геополитической деэскалации, скорее предполагает дальнейшее укрепление, нежели ослабление рубля. Однако любой негатив может развернуть ситуацию в обратную сторону. Если же говорить об экономически обоснованном диапазоне рубля, то, по нашим оценкам, он находится на уровнях 95–100 рублей за доллар, 99–106 рублей за евро и 12,8–13,4 рубля за китайский юань, — добавила Наталия Пырьева.

В ближайшие недели не исключено укрепление курса рубля до 85 рублей за доллар. Впрочем, слишком крепкий рубль может негативно сказаться на экспорте и бюджете. Соответственно, ЦБ будет стремиться поддерживать баланс, предотвращая чрезмерное укрепление национальной валюты. Такое мнение высказал ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Авторы Нина Важдаева