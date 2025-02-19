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19 февраля, 12:59

Доллар на внебиржевом рынке опустился ниже 90 рублей

Расчётный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, в очередной раз опустился ниже 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14:46 по московскому времени доллар дешевел на 85 копеек относительно предыдущего закрытия — до 89,66 рубля. При этом 18 февраля валюта США вырастала до 90,75 рубля, однако сегодня уже сползала до 89,5 рубля.

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Напомним, 13 февраля курс доллара рухнул до 89 рублей после разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Это стало новым рекордом для 2025 года. После этого российские обменники закрылись из-за резкого обвала американской валюты. Банки старались не опускать цену до 90 рублей (биржевой курс).

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Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Дарья Нарыкова
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