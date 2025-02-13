Российские обменники закрылись из-за резкого обвала курса доллара

Российские обменники закрылись сегодня, 13 февраля, из-за резкого обвала курса доллара. Об этом пишет SHOT. Операционисты рассказали, что они взяли «тайм-аут», чтобы не слить валюту по дешёвке и дождаться, когда рынок устаканится. В тех кассах, где продолжают работу, собеседники SHOT заявили, что вынуждены держать серьёзный диапазон между покупкой и продажей, чтобы не остаться в минусе.