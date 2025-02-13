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13 февраля, 09:18

Российские обменники закрылись из-за резкого обвала курса доллара

Российские обменники закрылись сегодня, 13 февраля, из-за резкого обвала курса доллара. Об этом пишет SHOT. Операционисты рассказали, что они взяли «тайм-аут», чтобы не слить валюту по дешёвке и дождаться, когда рынок устаканится. В тех кассах, где продолжают работу, собеседники SHOT заявили, что вынуждены держать серьёзный диапазон между покупкой и продажей, чтобы не остаться в минусе.

Доллар резко упал 13 февраля. Фото © SHOT

Доллар резко упал 13 февраля. Фото © SHOT

По информации телеграм-канала, ряд обменников также закрылся в популярных точках: у вокзалов и на центральных улицах. Банки стараются не опускать цену до 90 рублей (биржевой курс), поэтому в среднем купить доллар можно за 97 рублей, а продать почти за 91 рубль.

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Утром валюта на бирже упала почти на 5%. Также отмечается резкий рост стоимости на российском рынке акций.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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