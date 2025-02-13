Курс доллара рухнул до 89 рублей после разговора Путина и Трампа — это новый рекорд года

Курс доллара упал на 5% на бирже — американская валюта торгуется на уровне 89,5 рубля — это новый рекорд для 2025 года. Рубль начал укрепляться на фоне новостей о первом телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.