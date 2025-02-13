Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 февраля, 07:44

Курс доллара рухнул до 89 рублей после разговора Путина и Трампа — это новый рекорд года

Курс доллара снизился до 89 рублей

Курс доллара упал на 5% на бирже — американская валюта торгуется на уровне 89,5 рубля — это новый рекорд для 2025 года. Рубль начал укрепляться на фоне новостей о первом телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Также российский рынок акций демонстрирует рост индекса Мосбиржи на 7,28% — до 3 246,02 пункта, индекса РТС на 7,28% — до 1 087,28 пункта.

Медведев: Разговор Путина и Трампа прошёл, когда мир был на грани Апокалипсиса
Медведев: Разговор Путина и Трампа прошёл, когда мир был на грани Апокалипсиса

Напомним, что 12 февраля Путин и Трамп провели первый разговор — лидеры 1,5 часа беседовали по телефону и обсуждали Украину. Республиканец высказался за скорейшую остановку боевых действий и решения проблемы мирными средствами. Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров. Также президент РФ пригласил американского коллегу в Москву. Сразу после этого индекс Мосбиржи впервые с 9 июля 2024 года превысил 3 100 пунктов.

Обложка ©

freepik.com/bearfotos

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Новости экономики
  • Путин
  • Дональд Трамп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar