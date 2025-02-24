Самый реакционный кабмин: Life.ru узнал, почему победа Мерца — удар по отношениям ФРГ и РФ
Германист Борисов: Правительство Мерца будет самым реакционным из всех
Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС / АР / Markus Schreiber
Какого-либо прогресса в отношениях ФРГ и РФ после победы на выборах в Бундестаг блока ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем ждать не стоит. Об этом в разговоре с Life.ru заявил эксперт-германист Тимофей Борисов.
Ничего хорошего не стоит ожидать, потому что победила партия ХДС во главе с Фридрихом Мерцем. Он уже два раза объявлял ультиматум нашему президенту, а потом, соответственно, сдавал назад. В свою коалицию он, скорее всего, возьмёт тех же самых СДПГ, которые сейчас у власти. Думаю, что мы увидим на том же самом посту министра обороны Бориса Писториуса. В общем-то, это правительство будет наиболее реакционным из всех, которые мы видели до этого.
Эксперт добавил, что новая партия не станет исправлять отношения с РФ. Это будет грозить Германии расколом, так как там много людей разных мнений. Борисов заключил, что спасти Германию могла бы дружба с Россией.
Свой прогноз дал и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин.
В данном случае нас ждёт продолжение разрушительного курса Германии на полную изоляцию от России. Несмотря на усилия, предпринятые предыдущей коалицией, отношения России и Германии всё-таки полностью не разорваны. Около двух с половиной тысяч немецких компаний прямо или через окольные пути продолжают работу на российском рынке. Однако если правительство Мерца будет продолжать курс своих предшественников, то, скорее всего, отношения России и Германии ещё более ухудшатся.
Доцент напомнил, что Мерц неоднократно изъявлял желание поставить Киеву ракеты. Эксперт считает, что ситуация может развиваться по двум сценариям. В первом Германия и другие страны Европы усилят поддержку Украины на фоне отхода США от этой деятельности. Во втором, предполагающем заключение какого-либо мира, Европа и ФРГ будут финансово помогать Киеву.
Недавно консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов во главе с Мерцем одержал победу на выборах в Бундестаг. Второе место заняла «Альтернатива для Германии», а третье досталось социал-демократам. В США считают, что отношение Берлина к Москве при Мерце будет жёстче, чем при Шольце. Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предрёк самоликвидацию Германии при Мерце из-за раскола страны.