Самый реакционный кабмин: Life.ru узнал, почему победа Мерца — удар по отношениям ФРГ и РФ

Ничего хорошего не стоит ожидать, потому что победила партия ХДС во главе с Фридрихом Мерцем. Он уже два раза объявлял ультиматум нашему президенту, а потом, соответственно, сдавал назад. В свою коалицию он, скорее всего, возьмёт тех же самых СДПГ, которые сейчас у власти. Думаю, что мы увидим на том же самом посту министра обороны Бориса Писториуса. В общем-то, это правительство будет наиболее реакционным из всех, которые мы видели до этого.