В России предложили учить школьников давать отпор телефонным мошенникам

В России предложили организовать в школах беседы с учениками, направленные на просвещение о рисках телефонного мошенничества. Инициатором этого выступил Михаил Ветров, депутат муниципального образования Санкт-Петербурга «Посёлок Шушары» и председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг. Копия его обращения к министру просвещения Российской Федерации Сергею Кравцову доступна редакции RT.

Ветров подчеркнул, что в последние годы в стране наблюдается рост случаев телефонного и финансового мошенничества. Предпринимаются различные меры для борьбы с этой проблемой, что делает такие преступления всё более сложными для реализации, отметил он.

«Между тем финансовая грамотность, понимание цифровой безопасности, а также способы защиты от возможного мошенничества и манипуляций становятся востребованными в нашей стране уже в самом раннем возрасте: преступники всё чаще переключают своё внимание на детей и подростков», — считает он.

По его мнению, важно систематически обучать школьников методам противодействия телефонным манипуляциям и мошенничеству, основываясь на государственном опыте профилактики в данной области. Кроме того, он считает необходимым обучить детей распознавать мошенников по телефону, чтобы они могли помогать своим близким избегать негативных последствий от таких контактов.