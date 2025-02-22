15-летний школьник из Москвы отдал мошенникам отложенные на покупку квартиры миллионы

Телефонные мошенники развели 15-летнего школьника на 5 млн рублей. Эти деньги родители откладывали ему на покупку квартиры. Аферисты под видом представителей «Московской электронной школы» заставили подростка обновить интерфейс в личном кабинете учебного заведения, передаёт телеграм-канал Mash.

Дальше мошенники действовали по стандартной схеме: заставили мальчика продиктовать им присылаемые коды, а затем получили доступ к его социальным сетям. Там они закидали подростка угрозами о тюремном сроке для его родителей за поддержку ВСУ. Затем школьнику предложили якобы задекларировать всю наличку и передать курьерам $15к, €5к и 3 млн рублей.

На этом жадные аферисты не остановились — решили обокрасть ещё и бабушку мальчика. Они отправили школьника к ней «для оценки стоимости имущества». Однако бабуля оказалась не промах — быстро сообразила что к чему, заперла мальчугана и позвонила в полицию.