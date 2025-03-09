В Кызыле пьяный водитель сбил женщину, а затем напал на её подругу
SHOT: В Кызыле пьяный водитель сбил женщину и напал на её подругу
В Кызыле пьяный водитель «десятки» сбил женщину. После этого неадекват вышел из машины и напал на подругу пострадавшей.
Момент ДТП в Кызыле. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала SHOT, инцидент произошёл в районе левобережных дачных обществ (ЛДО). Водитель сбил с ног женщину, после чего вышел из машины. Вот только не для того, чтобы проверить состояние пострадавшей. Пьяный мужчина накинулся на её подругу, между ними завязалась перепалка. Разнимать их вышла супруга водителя, которая, по словам местных, также была нетрезвой.
Когда конфликтующих разняли, водитель сел обратно в машину и уехал. Предварительно, в машине в этот момент, помимо нетрезвых взрослых, находились двое детей.
Ранее в Краснодаре произошло ДТП, в ходе которого погибли три человека. Столкновение произошло, когда водитель Kia Ceed проехал на красный свет, врезавшись в движущийся на зелёный сигнал светофора автомобиль Geely. Первая машина продолжила движение, влетев в припаркованный Kia Bongo.