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Регион
7 марта, 08:32
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В попавшем в ДТП в Белгородской области автобусе ехали сотрудники «Мираторга»

В результате аварии с микроавтобусом в Белгородской области погибли шесть сотрудников агрокомпании «Мираторг». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«С глубокой болью сообщаем о том, что в ДТП, произошедшем 06.03.25 г. в Новооскольском округе Белгородской области с участием наёмного пассажирского микроавтобуса, погибли шесть сотрудников компании. В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия правоохранительными органами, уточняются все обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении.

Представители холдинга выразили искренние соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим в результате ДТП будет предоставлена вся необходимая помощь, связанная с лечением и реабилитацией. На данный момент с ними устанавливают связь для оказания своевременной поддержки.

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Напомним, о крупной аварии сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. На данный известно о шести погибших, ещё четыре человека пострадали. Трое до сих пор находятся в больнице, один пациент в тяжёлом состоянии.

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Мария Любицкая
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