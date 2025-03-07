В попавшем в ДТП в Белгородской области автобусе ехали сотрудники «Мираторга»

В результате аварии с микроавтобусом в Белгородской области погибли шесть сотрудников агрокомпании «Мираторг». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«С глубокой болью сообщаем о том, что в ДТП, произошедшем 06.03.25 г. в Новооскольском округе Белгородской области с участием наёмного пассажирского микроавтобуса, погибли шесть сотрудников компании. В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия правоохранительными органами, уточняются все обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении.

Представители холдинга выразили искренние соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим в результате ДТП будет предоставлена вся необходимая помощь, связанная с лечением и реабилитацией. На данный момент с ними устанавливают связь для оказания своевременной поддержки.