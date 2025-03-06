Пять погибших и много пострадавших: Гладков сообщил о крупном ДТП под Белгородом

В ДТП в Новооскольском округе Белгородской области погибли пять человек, есть несколько пострадавших. Об этом рассказал в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, который уже выехал на место происшествия.

«Беда большая — авария. Минимум пять погибших и много пострадавших. Такую предварительную информацию сейчас получил. Срочно выехал на место аварии в Новооскольский округ вместе с начальником главного управления МЧС по Белгородскорй области Сергеем Петровичем Потаповым», — рассказал Гладков.