Пять погибших и много пострадавших: Гладков сообщил о крупном ДТП под Белгородом
Гладков: В Белгородской области произошло ДТП, погибли минимум пять человек
В ДТП в Новооскольском округе Белгородской области погибли пять человек, есть несколько пострадавших. Об этом рассказал в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, который уже выехал на место происшествия.
«Беда большая — авария. Минимум пять погибших и много пострадавших. Такую предварительную информацию сейчас получил. Срочно выехал на место аварии в Новооскольский округ вместе с начальником главного управления МЧС по Белгородскорй области Сергеем Петровичем Потаповым», — рассказал Гладков.
Ранее в Белгородской области пострадал один мирный житель во время атаки украинского FPV-дрона. Раненого мужчину, получившего сотрясение мозга и баротравму, скорая помощь доставляет в Валуйскую ЦРБ. Губернатор добавил, что пострадавший получает необходимую медицинскую помощь.
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