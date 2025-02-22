Гладков: Дроны ВСУ нанесли удары по пяти населённым пунктам Белгородской области

БПЛА ВСУ атаковали пять населённых пунктов в Белгородской области. По предварительной информации, никто не пострадал, написал в личном телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Один из снимков с последствиями сегодняшнего обстрела ВСУ Белгородской области. Фото © Telegram / Вячеслав Гладков

«Беспилотники ВСУ нанесли удары по пяти населённым пунктам. Предварительно, пострадавших нет. В городе Грайворон в результате детонации дрона выбиты окна и повреждён забор частного домовладения. В селе Репяховка Краснояружского района FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль», — говорится в публикации.

Один беспилотников атаковал частный дом в селе Коновалово. В Тишанке при детонации ударного дома получили повреждения дом, ворота и машина во дворе. Также нападению подверглось село Шелаево Валуйского округа, где осколки от взрыва посекли легковое авто.