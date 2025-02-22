Гладков: Дроны ВСУ нанесли удары по пяти населённым пунктам Белгородской области
БПЛА ВСУ атаковали пять населённых пунктов в Белгородской области. По предварительной информации, никто не пострадал, написал в личном телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Один из снимков с последствиями сегодняшнего обстрела ВСУ Белгородской области. Фото © Telegram / Вячеслав Гладков
«Беспилотники ВСУ нанесли удары по пяти населённым пунктам. Предварительно, пострадавших нет. В городе Грайворон в результате детонации дрона выбиты окна и повреждён забор частного домовладения. В селе Репяховка Краснояружского района FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль», — говорится в публикации.
Один беспилотников атаковал частный дом в селе Коновалово. В Тишанке при детонации ударного дома получили повреждения дом, ворота и машина во дворе. Также нападению подверглось село Шелаево Валуйского округа, где осколки от взрыва посекли легковое авто.
Минувшей ночью средства ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ на два российских региона. БПЛА были сбиты в небе Ростовской и Воронежской областей. О пострадавших и повреждениях в результате налёта украинских дронов не сообщалось.
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