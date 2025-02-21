В Сети появились первые фото украинской ракеты-дрона «Трембита»

В Сети появились первые снимки разработанной на Украине ракеты-дрона «Трембита», которая была представлена на выставке.

Как пишут украинские СМИ, заявленная дальность полёта изделия составляет до 200 километров. Масса боевой части — 20 килограммов, «Трембита» вдвое уступает «Шахеду» в этом показателе. Дрон может развивать скорость до 150 метров в секунду. Стоимость одной такой штуки — 4 тысячи долларов.