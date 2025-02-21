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21 февраля, 14:29

В Сети появились первые фото украинской ракеты-дрона «Трембита»

Ракета-дрон «Трембита». Фото © Минцифры Украины

Ракета-дрон «Трембита». Фото © Минцифры Украины

В Сети появились первые снимки разработанной на Украине ракеты-дрона «Трембита», которая была представлена на выставке.

Как пишут украинские СМИ, заявленная дальность полёта изделия составляет до 200 километров. Масса боевой части — 20 килограммов, «Трембита» вдвое уступает «Шахеду» в этом показателе. Дрон может развивать скорость до 150 метров в секунду. Стоимость одной такой штуки — 4 тысячи долларов.

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Ранее насчёт новой украинской разработки вышел материал у британского The Telegraph. Аналитики назвали главный минус «Трембиты» — она будет обладать очень низкой точностью. Также издание пишет, первая версия этого боеприпаса была создана в 2023 году.

Юрий Лысенко
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