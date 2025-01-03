В Британии назвали главный изъян новой украинской ракеты для ударов по РФ

Обновленная украинская ракета «Трембита», которую, вероятно, запустят в массовое производство, будет обладать низкой точностью. Об этом сообщает британское издание The Telegraph. По имеющимся данным, первая версия боеприпаса была создана в 2023 году.

При этом, основное преимущество ракеты кроется в её стоимости (в пределах 15 тысяч долларов), что значительно ниже, чем у тех же ATACMS по 1 миллиону долларов за штуку. И всё же цена никак не повлияет на главный недостаток — невозможность использования на больших дистанциях из-за плохого прицела, подытожили в издании.