На Украине разрабатывают ракету, способную долететь до Москвы

Украинское конструкторское бюро PARS, которое в 2023 году создало малую крылатую ракету «Трембита» с пульсирующим двигателем, планирует разработать новую дальнобойную модификацию этого оружия, способную поражать цели в глубине российской территории. Ориентировочно, ракета будет готова к использованию через год, пишет The Telegraph.

«PARS работает над более крупной, более дальнобойной версией, которая должна быть способна достичь Москвы, находящейся в 400 милях от украинской границы», — сказано в публикации.

Основным преимуществом новой «Трембиты» станет её низкая стоимость — порядка 10 тысяч долларов за штуку — что сделает её самым дешёвым из дальнобойных вооружений. Минус такой ракеты очевиден уже сейчас — она будет обладать посредственной точностью, которая не позволит поражать объекты точечно, как это могут переданные Киеву западные дальнобойные вооружения, вроде ATACMS и Storm Shadow.