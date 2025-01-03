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Регион
3 января, 12:30

На Украине разрабатывают ракету, способную долететь до Москвы

The Telegraph: Украина разрабатывает дальнобойную ракету для ударов по РФ

Украинское конструкторское бюро PARS, которое в 2023 году создало малую крылатую ракету «Трембита» с пульсирующим двигателем, планирует разработать новую дальнобойную модификацию этого оружия, способную поражать цели в глубине российской территории. Ориентировочно, ракета будет готова к использованию через год, пишет The Telegraph.

«PARS работает над более крупной, более дальнобойной версией, которая должна быть способна достичь Москвы, находящейся в 400 милях от украинской границы», — сказано в публикации.

Основным преимуществом новой «Трембиты» станет её низкая стоимость — порядка 10 тысяч долларов за штуку — что сделает её самым дешёвым из дальнобойных вооружений. Минус такой ракеты очевиден уже сейчас — она будет обладать посредственной точностью, которая не позволит поражать объекты точечно, как это могут переданные Киеву западные дальнобойные вооружения, вроде ATACMS и Storm Shadow.

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Напомним, что о попытках украинской промышленности наладить производство «Трембиты», которую даже сами разработчиками называют «ракетой-бомжом», Life.ru писал ещё в конце декабря. В основе этого оружия лежит технология, которую нацистская Германия применяла ещё в 1944 году при создании ракеты «Фау-1».

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Юрий Лысенко
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